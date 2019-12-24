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الأغواط: وفاة المجاهد محمد قويلي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 10:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات

الأغواط - توفي مساء أمس الإثنين بالأغواط المجاهد محمد قويلي الملقب بـ (الفيدا) عن عمر ناهز 91 سنة حسب ما أفاد اليوم الثلاثاء مدير المجاهدين محمد حلموش.

ويمتلك  الفقيد سجلا بطوليا حافلا خلال حرب التحرير الكبرى، وكان عضوا في الكومندوس الأول ضمن الكتيبة الثالثة لجيش التحرير الوطني، وكان ينشط في إقليم الولاية الخامسة التاريخية، كما صدر في حقه إثنا عشر (12) حكما بالإعدام من طرف محاكم المستعمر الفرنسي، وفق ذات المصدر.

و أفاد من جهته رئيس قسم التاريخ بكلية العلوم الإنسانية و الإسلامية و الحضارة بجامعة عمار ثليجي بالأغواط الدكتور معمر جعيرن, أن الفقيد يعتبر مرجع تاريخي لطلبة التاريخ، حيث استندت الى شهاداته عدة مذكرات تخرج جامعي.

و سيوارى الفقيد الثرى عصر اليوم الثلاثاء بمقبرة مدينة الأغواط، حسب أحد أفراد عائلته.

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الأغواط: وفاة المجاهد محمد قويلي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 كانون1/ديسمبر 2019 10:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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