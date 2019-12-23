Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قضية الإحتجاج أمام الوكالة المحلية للتشغيل بالوادي: البراءة للصحفي عادل عازب الشيخ

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
قضية الإحتجاج أمام الوكالة المحلية للتشغيل بالوادي: البراءة للصحفي عادل عازب الشيخ

الوادي- أصدرت محكمة الوادي يوم الإثنين حكما يقضي ببراءة الصحفي عادل عازب الشيخ وإدانة بقية المتهمين الخمسة (5) بأحكام متفاوتة تتمثل في السجن النافذ تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة واحدة في قضية احتجاج عدد من البطالين أمام مقر الوكالة المحلية للتشغيل.

ونطقت المحكمة بأحكام سنة سجن نافذة وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج في حق كل من المتهمين (فاروق.ق) و (كرام.ش) وستة (6) أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية 100.000 دج لبقية المتهمين الثلاثة (ع العالي.ب) و (محمد.ب) و(أحمد.ب).

وكانت النيابة قد إلتمست خلال مجريات المحاكمة الأسبوع المنقضي 18 شهرا حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج في حق خمسة (5) متهمين في هذه القضية و12 حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج في حق الصحفي عادل عازب الشيخ.

وتوبع المتهمون الخمسة الذين أودعوا الحبس المؤقت (9 أكتوبر2019) بتهم "العصيان " و"التجمهر غير المسلح"و "التحريض على التجمهر" و" إهانة موظف أثناء أداء مهامه" و" القذف ".

كما توبع الصحفي والمدون عادل عازب الشيخ الذي أودع الحبس المؤقت (14 أكتوبر 2019) بجنحتي "التدخل في الحياة الخاصة للأفراد "و"انتهاك حرمة الأفراد من خلال نشر صور بدون أخذ أذن صاحبها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي".

وعرفت مجريات المحاكمة حضور أقارب المتهمين وأصدقائهم ، كما شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة.

تجدر الإشارة الى أن إحتجاج بطالين أمام مقر الوكالة المحلية للتشغيل مطلع شهر أكتوبر الفارط حدث بعد نشر إدارة الوكالة أسماء المقترحين للمشاركة في مسابقة التوظيف على مستوى شركة "نفطال" ، حيث ذكر المحتجون حينها  أن هناك "تجاوزات " حصلت في إعداد القائمة .

آخر تعديل على الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 16:14
كلـمات مفتـاحيــة :
قضية الإحتجاج أمام الوكالة المحلية للتشغيل بالوادي: البراءة للصحفي عادل عازب الشيخ
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 15:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.23

الجزائر فقدت بوفاة الفريق قايد صالح "أحد الوطنيين الأحرار الذين سيشهد التاريخ على مواقفهم…

19.12.23

الجزائر فقدت بوفاة أحمد قايد صالح "أحد رجالاتها الأبطال"

19.12.23

دراجات/ البطولة العربية على الطريق: المنتخب الجزائري بالقاهرة

19.12.23

قضية الإحتجاج أمام الوكالة المحلية للتشغيل بالوادي: البراءة للصحفي عادل عازب الشيخ

19.12.23

حوادث المرور: وفاة 3049 شخص وجرح 29095 اخرين خلال ال11 شهرا من سنة 2019

19.12.23

وفاة قايد صالح: مجلس الأمة يوقف أشغاله الى أجل لاحق

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.19

الرئيس تبون: نسعى لبناء اقتصاد وطني قوي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري

19.12.19

فصل النظام الجبائي لقطاع المحروقات عن قوانين المالية يدخل حيز التنفيذ

19.12.19

نقل بحري: إدخال تغييرات على برنامج توقيت انطلاق العديد من الرحلات بسبب رداءة الاحوال…