قضية الإحتجاج أمام الوكالة المحلية للتشغيل بالوادي: البراءة للصحفي عادل عازب الشيخ

الوادي- أصدرت محكمة الوادي يوم الإثنين حكما يقضي ببراءة الصحفي عادل عازب الشيخ وإدانة بقية المتهمين الخمسة (5) بأحكام متفاوتة تتمثل في السجن النافذ تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة واحدة في قضية احتجاج عدد من البطالين أمام مقر الوكالة المحلية للتشغيل.

ونطقت المحكمة بأحكام سنة سجن نافذة وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج في حق كل من المتهمين (فاروق.ق) و (كرام.ش) وستة (6) أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية 100.000 دج لبقية المتهمين الثلاثة (ع العالي.ب) و (محمد.ب) و(أحمد.ب).

وكانت النيابة قد إلتمست خلال مجريات المحاكمة الأسبوع المنقضي 18 شهرا حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج في حق خمسة (5) متهمين في هذه القضية و12 حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 100.000 دج في حق الصحفي عادل عازب الشيخ.

وتوبع المتهمون الخمسة الذين أودعوا الحبس المؤقت (9 أكتوبر2019) بتهم "العصيان " و"التجمهر غير المسلح"و "التحريض على التجمهر" و" إهانة موظف أثناء أداء مهامه" و" القذف ".

كما توبع الصحفي والمدون عادل عازب الشيخ الذي أودع الحبس المؤقت (14 أكتوبر 2019) بجنحتي "التدخل في الحياة الخاصة للأفراد "و"انتهاك حرمة الأفراد من خلال نشر صور بدون أخذ أذن صاحبها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي".

وعرفت مجريات المحاكمة حضور أقارب المتهمين وأصدقائهم ، كما شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية مشددة.

تجدر الإشارة الى أن إحتجاج بطالين أمام مقر الوكالة المحلية للتشغيل مطلع شهر أكتوبر الفارط حدث بعد نشر إدارة الوكالة أسماء المقترحين للمشاركة في مسابقة التوظيف على مستوى شركة "نفطال" ، حيث ذكر المحتجون حينها أن هناك "تجاوزات " حصلت في إعداد القائمة .