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أمن ولاية الجزائر يسطر مخططا أمنيا خاصا لتأمين المواطنين وتوفير أجواء ملائمة خلال العطلة الشتوية

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 14:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

الجزائر- سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر, مخططا أمنيا عبر مختلف دوائرها الأمنية الـ13 وذلك تزامنا والعطلة الشتوية 2019, قصد توفير الأجواء الملائمة لقضاء عطلة آمنة ومريحة للعائلات التي تتردد على مختلف الفضاءات العمومية بقطاع الاختصاص, حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لخلية الاتصال لذات الجهاز الأمني.

وأوضح المصدر أن الترتيبات الأمنية التي حرصت مصالح أمن ولاية الجزائر على توفيرها شملت تعزيز التواجد الشرطي بمختلف المحطات البرية لنقل المسافرين بالإضافة إلى محطات السكك الحديدية والمترو والترامواي ناهيك عن تسهيل الحركة المرورية عبر مختلف الطرق والمحاور.

وأشار ذات البيان أن ذات المصالح وبغية توفير جو ملائم للعائلات عملت على ضمان تغطية أمنية واسعة بمختلف الأماكن العمومية وأماكن ومراكز الترفيه بالإضافة الى المنتزهات التي تشهد إقبالا واسعا من قبل العائلات لقضاء العطلة الشتوية على غرار متنزه "الصابلات" وحدائق التسلية والترفيه كـ"بن عكنون" و"الحامة".

ووجه ذات المصدر نداء لجميع السائقين ومستعملي الطريق بضرورة احترام قواعد السلامة المرورية واتخاذ الحيطة والحذر أثناء السياقة خصوصا في ظل الأجواء المناخية المتقلبة تفاديا للخسائر البشرية والمادية مع التذكير بالرقم الاخضر 48/15 ورقم النجدة 17 الموضوعان تحت تصرفهم في حال الإبلاغ عن أمور مشبوهة أو الاستفسار حول أمور أخرى.

آخر تعديل على الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 16:17
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أمن ولاية الجزائر يسطر مخططا أمنيا خاصا لتأمين المواطنين وتوفير أجواء ملائمة خلال العطلة الشتوية
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 كانون1/ديسمبر 2019 14:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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