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ورقلة: 20 سنة سجنا نافذا ضد مرتكب جناية القتل العمدي

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 17:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

ورقلة - سلطت محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة يوم الأحد عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المدعو ( س- ب 23 سنة ) بعد متابعته بجناية القتل العمدي إضرارا بالضحية (ح- ج).

وتعود وقائع هذه القضية الجنائية -- وفقا لمحضر الإحالة القضائية -- إلى شهر أغسطس 2017 حينما نشب شجار عنيف في ساعة متأخرة من الليل بين مجموعة من الأشخاص من بينهم الضحية (ح-ج), على مستوى المكان المعروف بسوق دزيوة ببلدية النزلة بولاية تقرت.

وقد هرع المدعو (س-ب) الذي يقطن غير بعيد عن السوق المذكور حيث يملك به طاولة لبيع الخضر إلى مكان الشجار إثر سماعه ضجيج المتشاجرين, غير أنه سرعان ما دخل في اشتباك مع الضحية (ح-ج) الذي وجه له طعنة قاتلة بواسطة خنجر على مستوى الفخذ الأيمن متسببا له في جرح بعمق سنتمترين, ونقل إثر ذلك إلى مستشفى سليمان عميرات بتقرت قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة به متأثرا بشدة الإصابة.

وكان ممثل الحق العام قد أكد في مرافعته أن الوقائع ثابتة في حق المتورط في قضية الحال بدليل -- مثلما أضاف -- اعترافه بما نسب إليه ملتمسا من هيئة المحكمة إدانته بالسجن المؤبد.

كلـمات مفتـاحيــة :
ورقلة: 20 سنة سجنا نافذا ضد مرتكب جناية القتل العمدي
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 17:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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