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ترحيل غدا حوالي 460 عائلة من حي "الوئام" القصديري بجسر قسنطينة نحو براقي

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

الجزائر- سيتم غدا الاثنين ترحيل حوالي 460 عائلة مقيمة بسكنات هشة بالحي القصديري "الوئام" ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة وذلك في إطار تنفيذ الشطر الثاني من العملية الـ25 لإعادة الإسكان والترحيل, حسبما أفاد به يوم الأحد بيان لمصالح ولاية الجزائر.

وأفاد ذات البيان أن العملية التي ستنطلق صباح غد الاثنين ستشمل ترحيل حوالي 460 عائلة تقيم على مستوى الحي القصديري "الوئام" ببلدية جسر قسنطينة وذلك نحو سكنات لائقة ب"حي 590" من حصة 2.100 مسكن حوش الميهوب ببلدية براقي في إطار استكمال برنامج الشطر الثاني من العملية الـ25 لإعادة الإسكان والترحيل التي باشرتها ولاية الجزائر للقضاء على البنايات القصديرية والهشة والأقبية.

وكان والي ولاية الجزائر قد صرح مؤخرا أنه "مواصلة لعمليات الترحيل وإعادة الإسكان التي باشرتها مصالح ولاية الجزائر وفي إطار المرحلة الثانية من العملية 25 ستشرع الولاية في اقرب الآجال في توزيع أكثر من 2.000 سكن اجتماعي لائق لفائدة العائلات التي تقطن على مستوى البنايات المهددة بالانهيار والأحياء الهشة عبر مختلف بلديات المقاطعات الإدارية للعاصمة.

وأفاد ذات المسؤول أنه تجري عملية ضبط قوائم العائلات التي ستستفيد من العملية المقبلة لإعادة الإسكان.

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ترحيل غدا حوالي 460 عائلة من حي "الوئام" القصديري بجسر قسنطينة نحو براقي
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 15:33     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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