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مستغانم: جني أزيد من 200 ألف قنطار من الزيتون خلال موسم 2018/ 2019

  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرات

مستغانم  – تم بولاية مستغانم لحد الآن جني أزيد من 200 ألف قنطار من الزيتون خلال هذا الموسم أي حملة الجني 2018-2019 التي تتواصل في مرحلتها الأخيرة حسبما أستفيد يوم الأحد من المديرية الولائية للمصالح الفلاحية.

وأوضح رئيس مكتب الإرشاد بمصلحة الإنتاج والدعم التقني بالمصالح الفلاحية لولاية مستغانم ميلود بلوفة لوأج أن "عملية جني الزيتون التي شملت لحد الآن 5.828 هكتار من أصل 6.171 (94 في المائة) سمحت بإنتاج وفير قدره 206.650 قنطار".

وذكر السيد بلوفة أن هذه الحملة تعتبر "جيدة جدا" نظرا للمردودية القياسية التي وصلت إلى 35 قنطار في الهكتار متوقعا أن يبلغ الإنتاج إلى 212.250 قنطار.

وقد عرف إنتاج الزيتون بولاية مستغانم "الموجه للاستهلاك" أو ما يعرف "بزيتون المائدة" تذبذب في السنوات الأخيرة يرجع إلى أسباب تقنية أهمها الطرق التقليدية للجني والتلقيم ووسائل الري وسوء تغذية الأشجار والتي غالبا ما تؤدي إلى تراجع المردودية في الهكتار الواحد إلى ما دون 20 قنطار.

وتنتشر زراعة الزيتون من صنفي "سيقواس" و"شملال" بالمناطق الجبلية بالظهرة ببلديات عشعاشة وسيدي لخضر وبمنطقة هضبة مستغانم ببلديات عين تادلس وبوقيرات وحاسي مماش وعين النويصي.

للتذكير سجلت ولاية مستغانم خلال حملة الجني 2018/2017 إنتاج قدره 209.950 قنطار محتلة المرتبة 14 وطنيا.

كلـمات مفتـاحيــة :
مستغانم: جني أزيد من 200 ألف قنطار من الزيتون خلال موسم 2018/ 2019
  أدرج يـوم : الأحد, 22 كانون1/ديسمبر 2019 14:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 7 مرة   شارك

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