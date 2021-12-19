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هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 10:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات
هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية

الجزائر- سجلت هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر على الساعة التاسعة و 3 دقائق من صباح يوم السبت بولاية المدية, حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

واوضح نفس المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب 7 كلم  جنوب - غرب منطقة الميهوب بنفس الولاية.

اقرأ أيضا:      هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية

 

آخر تعديل على السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 10:57
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هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 10:54     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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