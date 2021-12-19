واوضح نفس المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب 7 كلم جنوب - غرب منطقة الميهوب بنفس الولاية.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- سجلت هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر على الساعة التاسعة و 3 دقائق من صباح يوم السبت بولاية المدية, حسب ما أفاد به مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
واوضح نفس المصدر أن مركز الهزة قد حدد ب 7 كلم جنوب - غرب منطقة الميهوب بنفس الولاية.
اقرأ أيضا: هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية