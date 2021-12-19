Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وهران: زهاء 160 مشارك في الطبعة السابعة للصالون الوطني للصناعة التقليدية

  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 10:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات

وهران - يرتقب مشاركة زهاء 160 حرفي في الطبعة السابعة للصالون الوطني للصناعة التقليدية و الحرف التي ستقام اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران, حسبما أستفيد يوم السبت لدى المنظمين.

وأبرز مدير الغرفة الولائية للصناعة التقليدية و الحرف ل"وأج" بأن هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية 2 يناير القادم ستعرف حضور تقريبا 160 حرفي من مختلف ولايات الوطن لعرض منتجاتهم الفنية وللتعريف بمهارتهم في هذا المجال.

وسيكون هذا الصالون المنظم من طرف الغرفة المذكورة ومديرية السياحة و الصناعة التقليدية فرصة مواتية أيضا لساكنة وهران وضيوفها لاكتشاف جانبا هاما من الصناعة التقليدية التي تزخر بها مختلف ولايات الوطن مع اختلاف التقنيات ومعرفة المستوى الذي وصل إليه هذا القطاع كما أضاف نور الدين مهتار ثاني.

ويكمن جديد هذه الطبعة في أنه يرتقب أن تكون جمهورية موريتانيا ضيفة شرف بمشاركة عدد من الحرفيين مما يسمح لهم بالتعريف بمنتجاتهم التقليدية وفق ذات المسؤول لافتا الى " أن هذا المسعى يدخل في إطار التعاون بين وزارة السياحة و الصناعات التقليدية ونظيرتها الموريتانية ".

وكون الصالون يتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية تم برمجة ورشات حية في بعض الحرف التقليدية الفنية لفائدة الأطفال لتلقينهم طرق الرسم على الزجاج والسيراميك و الخشب والقماش لاكتساب مهارات في هذه الاختصاصات الفنية وغرس لديهم حب الصناعة التقليدية.

للتذكير فإن غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران كانت حاضرة إلى جانب بعض الغرف الولائية الأخرى في الصالون الدولي للصناعة التقليدية المنظم مؤخرا من طرف دولة مالي.

آخر تعديل على السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 10:59
كلـمات مفتـاحيــة :
وهران: زهاء 160 مشارك في الطبعة السابعة للصالون الوطني للصناعة التقليدية
  أدرج يـوم : السبت, 21 كانون1/ديسمبر 2019 10:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.21

بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة: تتويج سيدات الجزائر بالذهب حسب الفرق

19.12.21

هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية

19.12.21

وهران: زهاء 160 مشارك في الطبعة السابعة للصالون الوطني للصناعة التقليدية

19.12.21

كرة القدم /كأس الجزائر: تحديد تواريخ وملاعب الدور ال32

19.12.21

الرئيس الصحراوي يندد بقرار جزر القمر فتح قنصلية في العيون المحتلة ويعتبره اعتداء على…

19.12.21

تيسمسيلت: إنقاذ أم وأربعة من اطفالها من الموت جراء اختناقهم بالغاز

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.17

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقدم "تهانيه الحارة" لرئيس الجمهورية المنتخب عبد المجيد…

19.12.16

منطقة التبادل الحر الافريقية: مصادقة الجزائر على الاتفاقية تمكنها من مقعد في مجلس الوزراء

19.12.16

الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس

19.12.16

الألعاب المتوسطية وهران2021 : إشراك مسؤولي الجامعات في تجنيد الطلبة المتطوعين

19.12.16

غرداية: برج المراقبة الجديد للمطار الدولي مفدى زكرياء يدخل حيز الخدمة

19.12.16

نفط: سعر سلة خامات أوبك يرتفع الى 76ر66 دولارا للبرميل