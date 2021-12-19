وهران: زهاء 160 مشارك في الطبعة السابعة للصالون الوطني للصناعة التقليدية

وهران - يرتقب مشاركة زهاء 160 حرفي في الطبعة السابعة للصالون الوطني للصناعة التقليدية و الحرف التي ستقام اعتبارا من 26 ديسمبر الجاري بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" لوهران, حسبما أستفيد يوم السبت لدى المنظمين.

وأبرز مدير الغرفة الولائية للصناعة التقليدية و الحرف ل"وأج" بأن هذه التظاهرة التي ستتواصل إلى غاية 2 يناير القادم ستعرف حضور تقريبا 160 حرفي من مختلف ولايات الوطن لعرض منتجاتهم الفنية وللتعريف بمهارتهم في هذا المجال.

وسيكون هذا الصالون المنظم من طرف الغرفة المذكورة ومديرية السياحة و الصناعة التقليدية فرصة مواتية أيضا لساكنة وهران وضيوفها لاكتشاف جانبا هاما من الصناعة التقليدية التي تزخر بها مختلف ولايات الوطن مع اختلاف التقنيات ومعرفة المستوى الذي وصل إليه هذا القطاع كما أضاف نور الدين مهتار ثاني.

ويكمن جديد هذه الطبعة في أنه يرتقب أن تكون جمهورية موريتانيا ضيفة شرف بمشاركة عدد من الحرفيين مما يسمح لهم بالتعريف بمنتجاتهم التقليدية وفق ذات المسؤول لافتا الى " أن هذا المسعى يدخل في إطار التعاون بين وزارة السياحة و الصناعات التقليدية ونظيرتها الموريتانية ".

وكون الصالون يتزامن مع العطلة المدرسية الشتوية تم برمجة ورشات حية في بعض الحرف التقليدية الفنية لفائدة الأطفال لتلقينهم طرق الرسم على الزجاج والسيراميك و الخشب والقماش لاكتساب مهارات في هذه الاختصاصات الفنية وغرس لديهم حب الصناعة التقليدية.

للتذكير فإن غرفة الصناعة التقليدية والحرف لوهران كانت حاضرة إلى جانب بعض الغرف الولائية الأخرى في الصالون الدولي للصناعة التقليدية المنظم مؤخرا من طرف دولة مالي.