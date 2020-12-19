قالمة: إنتاج 2.500 قنطار من العسل في موسم 2018-2019

قالمة - تم إنتاج 2.500 قنطار من العسل بولاية قالمة برسم الموسم الفلاحي 2018- 2019 ما يمثل زيادة بـ 400 قنطار مقارنة بالموسم السابق، حسب ما أفاد به اليوم الخميس ل/وأج مدير المصالح الفلاحية محمد عبد الرحمان.

وأكد نفس المسؤول على أن الإنتاج المحقق برسم موسم 2018-2019 يمثل "دفعا جديدا في مسار تطوير شعبة تربية النحل وإنتاج العسل بالولاية" مذكرا بأن الموسم السابق عرف إنتاج 2.100 قنطار من مادة العسل.

وأضاف بأن 2.300 قنطار من العسل تم جنيها من خلايا نحل حديثة يصل عددها عبر الولاية بنحو 45 ألف خلية فيما تم إنتاج الكميات المتبقية من خلايا نحل تقليدية لا تتجاوز عددها 10 آلاف خلية.

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وأرجع المتحدث التحسن المحقق في إنتاج العسل بالولاية إلى توفر عدة عوامل إيجابية في مقدمتها تزايد عدد المربين الناشطين في هذه الشعبة والذي يقدر حاليا بنحو 10.600 مربي بحوزتهما ما مجموعه 55.600 خلية نحل بين حديثة وتقليدية، مبرزا بأن جل المربين يمتلكون الخبرة اللازمة للتحكم في الشروط الصحية لتربية النحل.

وتعتبر بلديات المنطقة الشرقية من الولاية من أهم المناطق الناشطة في شعبة تربية النحل وإنتاج العسل وبشكل خاص بوشقوف ومجاز الصفاء ووادي الشحم وحمام النبائل والدهوارة وعين بن بيضاء و وادي فراغة وكذا نشماية التي شهدت سلسلة من الحرائق صيف 2019 تسببت في إتلاف 500 خلية نحل بها كما تمت الإشارة إليه.