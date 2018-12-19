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باتنة: حجز 10.580 لتر من زيت الزيتون المغشوش

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 15:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
باتنة: حجز 10.580 لتر من زيت الزيتون المغشوش

باتنة - حجزت مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بولاية باتنة 10.580 لتر من زيت الزيتون المغشوش غير الصالح للاستهلاك البشري بقيمة مالية بحوالي 7 مليون دج حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء رئيس المصلحة بمديرية التجارة، ياسين غضبان.

وأوضح المسؤول ل/وأج أن هذه العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني ومكنت من السحب النهائي لهذه الكمية من زيت الزيتون المغشوش بمعصرتين و كانت موجهة للتسويق مع اقتطاع عينات منها قصد إخضاعها للتحاليل لمعرفة إمكانية توجيهها لبعض الاستعمالات الأخرى غير الاستهلاك البشري أو إتلافها.

وتندرج هذه العملية في إطار مواصلة التحقيق الذي شرعت فيه مصالح مديرية التجارة والدرك الوطني بعد السحب النهائي مع الإتلاف ل 11.450 لترا من مادة زيت الزيتون غير الصالح للاستهلاك البشري كانت موجهة للتسويق بداية شهر ديسمبر الجاري بذات البلدية، وفقا لما ذكره نفس المصدر.

و حجزت المصالح المختصة هذه المادة داخل معصرتين وفقا لنفس المصدر الذي أشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم حجز كمية أخرى من زيت الزيتون المغشوش تقدر ب 3 آلاف لتر بقيمة مالية وصلت إلى 1،8 مليون دج داخل معصرة ثالثة حيث اقتطعت عينات منها لإخضاعها للتحاليل المخبرية والتأكد من نوعيتها، حسب ما أوضحه المصدر.

وقد تم غلق المعاصر الخمسة التي تنشط كلها ببلدية أولاد سلام بدائرة رأس العيون  واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات يضيف المصدر.

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باتنة: حجز 10.580 لتر من زيت الزيتون المغشوش
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 كانون1/ديسمبر 2019 15:34     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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