غرداية: إعادة تأهيل 136 كلم من الطريق الوطني /51/ بالمنيعة

غرداية - تتواصل أشغال إعادة تأهيل مقطع بطول 136 كلم من الطريق الوطني /51/ الرابط بين المنيعة (غرداية) والحدود الإقليمية للولاية الجديدة تيميمون (أقصى شمال أدرار) ,حسبما علم يوم الأربعاء من مديرية الأشغال العمومية بالولاية.

وتسجل الأشغال التي قسمت إلى عدة مراحل ( 30 و29 و20 و57 كلم) نسبة تقدم بلغت أزيد من 50 بالمائة ، حيث تم استكمال إعادة تأهيل 66 كلم من هذا المقطع والتي يرتقب استلامها قبل نهاية السنة الجارية ، مثلما أوضح مدير القطاع علي تغار.

كما سيتم إطلاق أشغال إنجاز20 كلم مطلع 2020 ، بعد الحصول على قروض الدفع لإستكمال ما تبقي من 57 كلم المبرمجة ، يضيف مدير لقطاع.

و سيكون لمشروع عصرنة و تدعيم الطريق الوطني / 51 / الذي يعد عاملا مساعدا للتنمية المستدامة في ولايات الجنوب الغربي إنعكاسا إيجابيا على مستوى عديد المجالات الإقتصادية و الإجتماعية ودعم مسار التنمية بالمنطقة ,مثلما أشار ذات المسؤول.

و يتوخى من تلك الأشغال إعادة تأهيل هذا المحور بما يتطابق مع معايير الطرقات الوطنية "على المستوى الهندسي" ، من خلال توسيعه إلى 6ر7 متر ، وكذا جوانبه و القضاء على عديد ''النقاط السوداء'' بهذا المحور الذي يشهد حوادث مرور متكررة ومميتة ، يضيف مدير الأشغال العمومية.

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كما أطلقت عملية عصرنة و تحديث لوحات الإشارات الرئيسية (لوحات المنعرجات وعلامات كيلومترية و لوحات إشارات المرور المختلفة) إلى جانب تهيئة تقاطع الطرقات وهذا بالموازة مع استلام الشطر المنجز.

و ستساهم عصرنة و تدعيم الطريق الوطني رقم /51/ الذي أنجز في 1968 ,حسب أرشيف مديرية الأشغال العمومية إلى ضمان سيولة حركة المرور و تأمين الطرقات سيما على مستوى النقاط السوداء وتقليل المسافة و كذا تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية لولايات الجنوب والجنوب الغربي للوطن (منطقة توات وقورارة و المنيعة) .

كما سيساهم هذا المحور في فك العزلة عن هذه المناطق و دفع مسار التنمية الإقتصادية المحلية وكذا مواكبة النمو الديموغرافي و الحضري بها و تحسن و تسهيل حركة المرور للأشخاص و البضائع بين هذه المناطق سيما حركة المرور الكثيفة لقوافل نقل منتجات المحروقات والإسمنت بعد إنشاء مصفاة و مصنع للإسمنت بولاية أدرار بالإضافة إلى فتح آفاق تطوير قطاعات الفلاحة و السياحة والتجارة و الصناعة ، إستنادا لمدير القطاع.

وتتوفر ولاية غرداية على شبكة طرقات بطول 1.037 كلم من الطرقات الوطنية (دون احتساب 50 كلم من الطرقات الإجتنابية لوادي ميزاب التي لم تصنف بعد) منها 50 كلم إزدواجية إضافة إلى 292 كلم من الطرقات الولائية و 436 كلم مسالك بلدية من بينها 258 معبدة.

وتقدر حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم /51 / ب 3.000 مركبة / يوميا، 40 بالمائة منها ذات وزن ثقيل , حسب مديرية الأشغال العمومية لولاية غرداية.