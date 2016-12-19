الشلف: توقيف شخص وحجز أزيد من 3.500 قرص مهلوس

وأوضح لـ/وأج المكلف بالإعلام، محافظ الشرطة شريف عنقود، أن هذه العملية جاءت استغلالا لمعلومات تحصلت عليها فرقة البحث والتدخل تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج مؤثرات عقلية على مستوى أحياء مدينة الشلف.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحريات والأبحاث، أسفرت العملية عن توقيف أحد المشتبه فيهم (21 سنة) وضبط بحوزته على 3.550 قرص مهلوس.
وبعد استكمال واستيفاء ملف الإجراءات الجزائية أحيل المشتبه فيه على محكمة الشلف للفصل في قضيته عن جنحتي حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع و السرقة بالتسلق.