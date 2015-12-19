جمع النفايات المنزلية بولاية الجزائر: استلام قريبا 70 شاحنة دكاكة (نت كوم)

الجزائر - يرتقب في غضون الأسابيع القادمة استلام 70 شاحنة دكاكة جديدة من مختلف الأحجام لتعزيز قدرات رفع وفرز النفايات المنزلية بولاية الجزائر، حسب ما صرح اليوم الأحد مدير عام مؤسسة النظافة "نت كوم" بلعاليا أحمد.

وأوضح السيد بلعاليا في تصريح لـ/وأج أن مؤسسة النظافة الولائية "نت كوم" ستتسلم تدريجيا 70 شاحنة من مختلف الأحجام بداية من الأسبوع الجاري ولغاية شهر يناير 2020 القادم.

وتندرج هذه العملية في إطار التدابير التي اتخذتها ولاية الجزائر الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن وذلك من خلال اقتناء عتاد وتجهيزات رفع النفايات وكذا العتاد الملحق به كشاحنات الاسترجاع وغسل الطرقات وحاويات الفرز الانتقائي بهدف تعزيز قدرات المؤسسة عبر 26 بلدية بولاية الجزائر التي تقع ضمن قطاع اختصاصها (مقابل 31 بلدية أخرى من اختصاص مؤسسة "إكسترانت").

وأشار ذات المسؤول أنه لتجديد حظيرة العتاد الموجه لجمع النفايات تم تخصيص حصة ثانية إضافية تخص إقتناء تجهيزات حديثة لرفع وجمع النفايات المنزلية والتطهير الحضري لتدعيم الشاحنات الدكاكة والشاحنات المجهزة بصهاريج وشاحنات الكنس الكهربائي واليدوي وشاحنات ضاغطة لفرز الكارتون والبلاستيك وغيرها من المواد المسترجعة.

وأضاف ذات المصدر أنه سيتم تزويد 10 حظائر التابعة لمؤسسة "نت كوم " بالوسائل والتجهيزات العصرية في مجال النظافة وتتوزع عبر العديد من بلديات العاصمة على غرار بئر مراد رايس وسيدي امحمد وبوزريعة وباب الوادي وذلك في إطار عمليات التحديث والعصرنة التي تشهدها المؤسسة.

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وأبرز السيد بلعاليا أن تمويل هذه التجهيزات من ميزانية الولاية وبلغت ميزانية البرنامج الأول للتجهيز الذي تم تنفيذه السنة الجارية 1 مليار دج و 300 مليون دج.

ولإنجاح عملية جمع النفايات، دعا السيد بلعاليا المواطنين إلى احترام مواعيد وضع النفايات وتجمعيها في أكياس مغلقة ووضعها في الأماكن المخصصة داخل الحاويات المخصصة لتفادي النقاط السوداء وعلى مستوى حاويات الفرز الإنتقائي.

من جهة أخرى ،ذكر المصدر أن المؤسسة، التي تشغل زهاء 4.800 عون، توجهت نحو تسيير تقني أكثر نجاعة وعصرنة، لاسيما في ميدان التدخل لجمع النفايات وفرزها كاستخدام شاحنات حديثة تراعي فيها شروط جمع وفرز النفايات وكذا المكانس الميكانيكية التي تجوب الشوارع والأحياء لتنظيفها و كذا تثمينها وتحسين مستوى معالجتها ورسكلتها لتحقيق البعد البيئي والحفاظ على المحيط.

وتطرق ذات المسؤول في هذا الاطار الى المهام المنوطة بمدرسة النظافة ببولوغين التي أنشئت منذ 10 سنوات للتكفل بتكوين ورسكلة أعوان النظافة والرفع من قدراتهم المهنية بتلقينهم تقنيات عصرية في مجال جمع وتسيير وفرز النفايات وكيفية تفريغها في مراكز الردم التقني.