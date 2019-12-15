هزتان أرضيتان بميهوب (المدية): عدم تسجيل أي ضحية أو خسائر مادية

و أوضح ذات المصدر أنه "لم يسجل أي جريح أو خسائر مادية جراء الهزتين الأرضيتين, الأولى في حدود الساعة السادسة صباحا و 49 دقيقة على بعد 2 كلم جنوب بلدية ميهوب و الثانية على الساعة السابعة صباحا و 7 دقائق على بعد 7 كلم شمال غرب ميهوب.
و فور إطلاق الانذار, انتشر عناصر الحماية المدنية لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرضين لصدمات نفسية و كذا تفقد المساكن.
كما تمت تعبئة مجموعة من عناصر الحماية المدنية بعين المكان لطمأنة السكان و التدخل عند الضرورة.