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هزتان أرضيتان بميهوب (المدية): عدم تسجيل أي ضحية أو خسائر مادية

  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

المدية- أكدت الحماية المدية عدم تسجيل أي ضحية أو خسائر مادية إثر الهزتين الأرضيتين بشدة 5ر3 و 2ر4 درجة على سلم ريشتر المسجلتين يوم الأحد ببلدية ميهوب (100 كلم شمال شرق المدية).

و أوضح ذات المصدر أنه "لم يسجل أي جريح أو خسائر مادية جراء الهزتين الأرضيتين, الأولى في حدود الساعة السادسة صباحا و 49 دقيقة على بعد 2 كلم جنوب بلدية ميهوب و الثانية على الساعة السابعة صباحا و 7 دقائق على بعد 7 كلم شمال غرب ميهوب.

و فور إطلاق الانذار, انتشر عناصر الحماية المدنية لدائرة العزيزية التي تقع فيها بلدية ميهوب قصد تقديم العون للجرحى المحتملين أو الأشخاص المتعرضين لصدمات نفسية و كذا تفقد المساكن.

كما تمت تعبئة مجموعة من عناصر الحماية المدنية بعين المكان لطمأنة السكان و التدخل عند الضرورة.

آخر تعديل على الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 12:23
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هزتان أرضيتان بميهوب (المدية): عدم تسجيل أي ضحية أو خسائر مادية
  أدرج يـوم : الأحد, 15 كانون1/ديسمبر 2019 12:00     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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