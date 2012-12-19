رئاسيات 12 ديسمبر: ناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدى إعاقته و يدلي بصوته

رئاسيات 12 ديسمبر: تواصل عملية الاقتراع وسط ارتفاع لافت لنسبة المشاركة -

الجزائر تشارك بإيطاليا في الاجتماع ال15 لمبادرة 5 +5 دفاع -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 20،43 بالمائة على الساعة الثالثة بعد الظهر -

شرفي: نسبة مشاركة لدى الجالية الجزائرية بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسب المشاركة في ولايات الوطن الى غاية الساعة 11 صباحا -

شرفي: فتح 90 بالمائة من مراكز التصويت على المستوى الوطني -

عملية الاقتراع بالوسط: توافد ملحوظ للناخبين عبر العديد من الولايات وتسجيل اختلالات في البعض منها -

رابحي يدعو المواطنين إلى التوجه لمكاتب الاقتراع بكثافة من أجل الجزائر الجديدة -

رئاسيات 12 ديسمبر: نسبة المشاركة بلغت 7،92 بالمائة على الساعة 11 صباحا -

تسجيل إقبال كبير على مراكز الانتخاب في الساعات الأولى من الاقتراع -

الجزائر تدين بشدة الاعتداء الذي استهدف الجيش في النيجر -

الوزير الأول يؤدي واجبه الانتخابي -

عبد المجيد تبون: رئاسيات 12 ديسمبر فرصة لقيام جمهورية جديدة عمادها الشباب -

الصحراء الغربية: نحو استحقاقات إضافية للتصدي ل دسائس ومؤامرات الاحتلال ومن يتواطئ معه -

المترشح علي بن فليس يؤدي واجبه الانتخابي -

قوجيل يدعو إلى ضرورة التحلي بالحكمة و التبصر لإخراج الجزائر إلى بر الأمان -

تنديد بالاعتداءات التي تعرض لها عدد من أفراد الجالية بالخارج لدى تأديتهم لواجبهم الانتخابي -

رئيس المجلس الشعبي الوطني يؤدي واجبه الانتخابي -

رئاسيات 12 ديسمبر: رئيس الدولة يؤدي واجبه الانتخابي -