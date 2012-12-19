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رئاسيات 12 ديسمبر: ناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدى إعاقته و يدلي بصوته

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 17:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرات

تبسة - تحدى الناخب محمد. ر البالغ من العمر 52 سنة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقته الحركية و أدلى بصوته اليوم الخميس بتبسة لاختيار الرئيس الجديد للجزائر.

وقد أدلى هذا المواطن بصوته بمركز الانتخاب بمتوسطة ابن باديس بعاصمة الولاية مرفوقا بابنه الذي يساعده على التنقل ليرسم بذلك صورة معبرة عن حب الوطن والمحافظة على أداء الواجب الانتخابي رغم إعاقته.

وعقب الإدلاء بصوته قال محمد لوأج: "لا أفوت أية فرصة للمشاركة في مختلف الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وأعرب المتحدث عن أمله في أن يعمل الرئيس المنتخب الجديد على "تلبية تطلعات الشعب الجزائري الأبي الذي صنع صورا أبهرت العالم بسلمية حراكه طيلة قرابة 10 أشهر".

ودعا بالمناسبة كافة فئات المجتمع لاسيما منهم فئة الشباب إلى "التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والتصويت للمساهمة في انطلاقة جديدة للجمهورية الثانية للدولة الجزائرية تكون مفعمة بالازدهار والعدل في كنف الوحدة الوطنية والاستقرار".

للإشارة يصل عدد الهيئة الناخبة بولاية تبسة إلى 476761 ناخب وناخبة موزعين عبر 245 مركز للتصويت و 1172 مكتب عبر 28 بلدية ويسهر على تأطيرهم 9249 مؤطر.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئاسيات 12 ديسمبر: ناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة يتحدى إعاقته و يدلي بصوته
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 17:37     الفئـة : جهـوي     قراءة : 8 مرة   شارك

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