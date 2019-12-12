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تلمسان : "اسمي مواطن جزائري وأنتخب من أجل الجزائر"

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 16:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

تلمسان - هتف أحد الشباب الناخبين اليوم الخميس بعد أداءه واجبه الانتخابي بمركز "عليلي جيلالي" بتلمسان بأنه يحمل اسم "مواطن جزائري وأنه انتخب من أجل الجزائر".

وفضل هذا الشاب تقديم نفسه على أنه اليوم بالذات يسمى "مواطن جزائري" ليبزر رمزيا تعلقه بوطنه حيث يمثل تاريخ 12 ديسمبر يوما مميزا لهذا الطالب الجامعي الذي ينتخب لأول مرة في حياته.

وقال هذا الشاب أنه "قرر الانتخاب هذه المرة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد" حيث أنه شعر بأن "الادلاء بصوته واجب لا يمكن أن يتنصل منه" وأنه "جد فخور بأداء هذا الواجب".

وأضاف هذا الطالب الذي يزاول دراسته بجامعة تلمسان أن "الجزائر وطننا و لا يمكن أن يكون لنا وطن غيره" مبرزا أنه يحمل كامل الأمل و الثقة في مستقبل أفضل للبلاد و شبابها".

وقد قام المئات من المواطنين على غرار هذا الشاب بأداء واجبهم الانتخابي منذ افتتاح مكاتب الاقتراع في جو هادئ.

و قد عبر العديد من الناخبين و الناخبات الذين استجوبتهم وأج عن تفاؤلهم و أملهم في تحقيق تغييرات ايجابية لصالح البلاد والشعب.

و يجري الاستحقاق على مستوى 388 مركز للانتخاب على مستوى ولاية تلمسان في ظروف جيدة.

و قد أكد بعض مؤطري المكاتب الانتخابية أن "الاقبال أهم بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة".

و تبلغ الهيئة الناخبة عبر ولاية تلمسان 719.213 ناخب موزعين على 388 مركز و1.946 مكتب انتخاب.

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تلمسان : "اسمي مواطن جزائري وأنتخب من أجل الجزائر"
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 16:14     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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