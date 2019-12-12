الناخبون يتوافدون في ظروف عادية على مكاتب الإقتراع بالجنوب

ورقلة - شرع الناخبون في التوافد على مكاتب الإقتراع اليوم الخميس عبر ولايات جنوب الوطن فور افتتاحها على الساعة الثامنة للإدلاء بأصواتهم واختيار أحد المترشحين الخمسة الذين يخوضون غمار هذه الإنتخابات الرئاسية.

ويبلغ تعداد الهيئة الناخبة بهذه الولايات أكثر من 017ر2 مليون ناخب وناخبة منتظر أن يؤدوا واجبهم الإنتخابي عبر 5.211 مكتب تصويت من ضمنهم 111 مكتب متنقل موزعين على 1.180 مركز انتخاب مسخر لهذه الإنتخابات على مستوى ورقلة والأغواط و غرداية والوادي وبشار و أدرار و تمنراست و تندوف.

وانطلقت عملية التصويت في أجواء عادية بورقلة حيث أن بعض المكاتب من بينها المفتوحة على مستوى مدرستي "إبن رشد" و "الأمير عبد القادر" بعاصمة الولاية شهدت توافدا "معتبرا" سواء من قبل الناخبين المسنين أو فئة الشباب منذ الساعات الأولى.

وبهدف ضمان شفافية أكثر لهذه العملية الإنتخابية، وضعت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بورقلة رقما أخضر في متناول المواطنين (77 00 76 029) للتبليغ بخصوص أي فعل مشبوه أو تجاوزات.

كما فتح أيضا سجلا على مستوى ذات المندوبية لتدوين ملاحظات محتملة التي سيفتح بشأنها مباشرة تحقيقا، كما جرى تأكيده.

وبولاية بشار، فتحت مكاتب الإقتراع في ظروف تنظيمية "محكمة" حيث بدأت في استقبال الناخبين في أجواء "عادية"، حسب المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وسجل أيضا إقبالا معتبرا للناخبين بمكاتب التصويت بولايتي الوادي وتندوف، اللتين توافدت عليهما أعداد كبيرة منهم منذ الساعات الأولى من بداية الإقتراع، كما لوحظ على سبيل المثال لا الحصر بمكتبي التصويت "فضيلة سعدان" و "وريدة مداد" بتندوف و مدرستي "نغموش صالح الطاهر" بحي الرمال و "نصرات حشاني" بعاصمة ولاية الوادي.

ولم تختلف الأجواء العامة للعملية الإنتخابية بولاية الأغواط التي شهدت بها كاتب الإقتراع توافدا كبيرا للناخبين الذين أكد بعضهم بعد مغادرتهم مكاتب التصويت في انطباعات رصدتها "وأج" أن الفعل الإنتخابي الذي قاموا به "من شأنه أن يساهم ويعزز بناء الديمقراطية"، مشيدين في ذات الوقت بدور السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات التي "وفرت كل الشروط التنظيمية لإنجاح الاقتراع".

نفس الأجواء لوحظت أيضا بأدرار التي يسجل بها إقبالا "معتبرا" على التصويت، حسب ممثلي المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. كما عبر عديد الناخبين كذلك عن تطلعاتهم نحو "مستقبل أفضل للجزائر" من خلال هذه العملية الإنتخابية.

في المقابل، سجل إقبالا "محتشما" على العملية الإنتخابية في الساعات الأولى بمراكز الإقتراع بولاية غرداية، ربما بفعل الأجواء المناخية الشديدة البرودة التي سادت الفترة الصباحية، كما لاحظت "وأج".

وتتواصل العملية الإنتخابية هذا الخميس في ظروف عادية على مستوى المكاتب المتنقلة بعديد ولايات الجنوب التي كان انطلق فيها التصويت لهذه الرئاسيات منذ يوم الإثنين المنصرم في بعضها، ويومي الثلاثاء والأربعاء في أخرى بحضور ممثلي المترشحين.