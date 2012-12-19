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رئاسيات 12 ديسمبر: موعد انتخابي لجميع الآمال "صحافة جهوية"

  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 09:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

قسنطينة - كشفت الصحف الصادرة بشرق البلاد في أعدادها ليوم الخميس بأن صناديق الاقتراع التي سيتوجه إليها الشعب الجزائري ستشكل موعدا انتخابيا لجميع الآمال.

وعنونت يومية النصر صفحتها الأولى ب"الجزائريون ينتخبون الرئيس الجديد اليوم" و كشفت بأن أكثر من 24 مليون ناخب يستعدون للتوجه لصناديق الاقتراع  في استحقاق تشرف عليه للمرة الأولى في تاريخ الجزائر هيئة مستقلة.

وخصصت الجريدة الصادرة بقسنطينة عدة صفحات لهذا الموعد الانتخابي و نقلت تصريح رئيس الدولة خلال مجلس الوزراء و الذي حث فيه "الجزائريين و الجزائريات على تحمل مسؤوليتهم بالتوجه لصناديق الاقتراع من أجل اختيار بكل حرية و وعي المرشح و البرنامج الذي يتلاءم مع قناعة كل واحد منهم من أجل إخراج البلاد من هذا الوضع الذي لا يخدم استمراره مصلحة الجزائر أبدا".

كما نقلت تصريح الوزير الأول نور الدين بدوي الذي اعتبر "12 ديسمبر موعدا مفصلا سيتوج الإرادة الشعبية في التغيير السلمي و الحضاري."

و تحدثت ذات اليومية أيضا عن تصريح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد بأنه قد تم اتخاذ جميع التدابير من أجل ضمان تأمين تام للانتخابات و تمكين المواطنين من أداء واجبهم و حقهم الانتخابيين في جو من السكينة مردفا بأن "الشعب الجزائري سيبرهن للعالم من جديد عن قراره السيد باختيار رئيس للجمهورية و إعلان موقفه الفاصل و نضجه و وعيه و وطنيته."  

وخصصت يومية "لاست ريبيبلوكان" مقالا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مشيرة إلى أن هذه الهيئة ستكون يوم 12 ديسمبر "أمام اختبار كبير و يتعين عليها في سياق صعب إثبات استقلاليتها و حيادها" و نشرت حوصلة عن الندوة الصحفية التي نشطها رئيس هذه الهيئة و الذي أكد "نزاهة و شفافية الاقتراع ردا عن سؤال بشأن الأصوات المعبر عنها هنا و هناك و شبح التزوير." 

كما نقلت الصحيفة أصداء تجمع مئات المواطنين أمس الأربعاء أمام مقر المحكمة العليا و المجلس الدستوري بابن عكنون لمطالبة الدولة ب"حماية المسار الانتخابي."

وتحدثت يوميات أخبار الشرق و النصر و "لاست ريبيبلوكان" أيضا عن القانون العضوي الصادر في 14 سبتمبر 2019 المعدل و المكمل للقانون العضوي لسنة 2016 و المتعلق بالنظام الانتخابي.

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رئاسيات 12 ديسمبر: موعد انتخابي لجميع الآمال "صحافة جهوية"
  أدرج يـوم : الخميس, 12 كانون1/ديسمبر 2019 09:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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