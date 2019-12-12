تيزي وزو: توقيف ثلاثة أشخاص بحوزتهم "كوكتيل مولوتوف" 

تيزي وزو - أوقفت قوات شرطة تيزي وزو مساء يوم الاربعاء ثلاثة أشخاص بحوزتهم "كوكتيل مولوتوف" ، حسبما علم لدى مصادر أمنية.

وأوضح ذات المصدر أن الموقوفين الثلاثة كانوا على متن سيارة مستأجرة بنهج العقيد ملاح بالقرب من مقر الدائرة حيث شاهدهم مواطنون وابلغوا على إثر ذلك الشرطة.

وأضاف ذات المصدر أنه بعد تنقل الشرطة إلى عين المكان تم ايقاف الأشخاص الثلاثة وحجز عبوات "كوكتيل مولوتوف" كانوا بصدد ملئها اضافة الى 5 لتر من البنزين.

ويذكر أن بعض النقابات ومناضلي الأحزاب السياسية والعديد من المواطنين قد أطلقوا منذ بداية الأسبوع نداءات لاتخاذ الحيطة والمحافظة على الطابع السلمي للحراك بغرض منع أي حادث مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة يوم الخميس.