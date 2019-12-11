البدو الرحل يؤدون واجبهم الانتخابي عبر المكاتب المتنقلة بولايتي الأغواط وبشار

الأغواط - يؤدي المواطنون من البدو الرحل واجبهم الانتخابي اليوم الأربعاء عبر المكاتب المتنقلة بولايتي الأغواط وبشار التي تم فيها تقديم العملية الانتخابية بـ 24 ساعة قانونيا في إطار الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم غد الخميس.

و تحصي الأربعة مكاتب المتنقلة بولاية الأغواط أزيد من 4.000 مسجل عبر إقليمي دائرتي سيدي مخلوف و حاسي الرمل (مكتبان لكل دائرة).

وأعطى المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات عيسى لحا? إشارة انطلاق المكاتب المتنقلة من أمام مقر السلطة.

و أكد رئيس المكتب المتنقل رقم (4) المخصص لمنطقة ال؟رارة الحمراء (دائرة سيدي مخلوف) في تصريح لـوأج أن المكتب تم تزويده بكل العتاد الانتخابي الضروري بما يسمح للمواطنين من البدو الرحل الإدلاء بأصواتهم في أفضل الظروف مع تواجد مرافقة أمنية إضافة إلى طاقم طبي و سيارة للحماية المدنية".

وتشهد العملية مرافقة ميدانية من طرف ممثلي المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر الذين يراقبون سير العملية الإنتخابية.

وتحصي ولاية الأغواط هيئة ناخبة بتعداد 297.028 مسجلا موزعين على 156 مركز التي تضم 761 مكتب من بينها أربعة (4) مكاتب متنقلة.

كما انطلقت عملية التصويت عبر المكاتب المتنقلة الثمانية التي تم فيها تقديم الإقتراع بـ 24 ساعة قانونيا بولاية بشار وبالولاية الفتية بني عباس ، كما أفادت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ببشار.

ويتعلق الأمر بمكتب متنقل واحد بولاية بشار الذي يسمح لـ 350 ناخبا وناخبة مسجلين بالقوائم الإنتخابية بالتصويت القاطنين بالمناطق النائية لزوسفانة بإقليم بلدية بشار، وفق ذات المصدر.

وبالنسبة للمكاتب المتنقلة السبعة (7) التي شرع فيها الناخبون في الإدلاء بأصواتهم فإنها متواجدة بالولاية الفتية بني عباس (241 كلم جنوب بشار).

وتجوب تلك المكاتب المتنقلة المناطق النائية والريفية بكل من تيمودي وبني عباس وزغامرة وحجيرة وبوحديد وبوخلوف وقصر الماء وحاسي عبد الله وبني شرك وتيميغارين ومرحومة و إيديغ وبشير وبوديب وكسيسكو وحاسي الرتمة ، والتي تسهل لـ 2.560 ناخبا وناخبة بهذه المناطق من أداء واجبهم الانتخابي، كما ذكرت ذات المندوبية.

وتحصي ولاية بشار هيئة ناخبة تعدادها 208.104 مسجلا من ضمنهم 15.451 مسجلا جديدا موزعين عبر 98 مركز انتخاب التي تضم 542 مكتب تصويت.

وجرى تسخير 4.284 عونا لتأطير مجريات هذا الحدث الانتخابي، حسب المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.