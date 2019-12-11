أدرار: الناخبون يدلون بأصواتهم عبر المكاتب المتنقلة

ويبلغ عدد المكاتب المتنقلة التي انطلقت فيها هذه العملية 19 مكتبا متنقلا تحصي 7.835 مسجلا ، وتتوزع على مستوى أقاليم 13 بلدية بمختلف جهات الولاية، حسبما أوضح منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي زين العابدين.
وأعرب الناخبون في انطباعات جمعتها "وأج" ببعض تلك المكاتب عن تطلعاتهم وآمالهم الكبيرة في جزائر أفضل من خلال مشاركتهم في هذه الانتخابات.
وصرح السيد بكراوي أمحمد ( 65 سنة) من قصر تيمليحة (بلدية تيمي) لوأج "بأن انتخابه اليوم هو من أجل الجزائر و من أجل اختيار رئيس جمهورية يحقق آمال الشعب الجزائري في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بترقية الشباب".
وبدوره دعا الشاب الشاري محمد (25 سنة ) الذي أدلى بصوته بالمكتب المتنقل بقصر كوسان (بلدية تيمي أولاد أحمد) إلى "ضرورة المشاركة الفعالة في هذا الموعد الانتخابي في هذا اليوم الموافق لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 استكمالا لرسالة الشهداء".
وتحصي ولاية أدرار هيئة ناخبة تعدادها 271.928 مسجلا موزعين على 281 مركز إنتخاب التي تضم أزيد من 816 مكتب.