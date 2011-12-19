غرداية: توزيع 89 سكن عمومي إيجاري و 53 مقرر استفادة من قطع أراضي البناء الذاتي

غرداية - جرى اليوم الأربعاء تسليم 89 مفتاح سكن عمومي إيجاري و 53 مقرر استفادة من قطع أراضي موجهة للبناء الذاتي مع إعانة الدولة بقيمة واحد (1) مليون دج لفائدة مستفيدين بولاية غرداية.

وتندرج هذه العملية في إطار الإحتفالات بالذكرى أل 59 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 وتنفيذا لإلتزامات السلطات العمومية لتوزيع سكنات بمختلف الصيغ خلال المناسبات الوطنية و الدينية.

وقد سلمت مفاتيح تلك السكنات لمستفيدين من بلدية المنصورة بمقر الولاية بحضور السلطات المحلية و أعضاء من المجتمع المدني .

كما وزع بهذه المناسبة أيضا ما لا يقل عن 53 lمقرر استفادة من أراضي للبناء الذاتي و إعانة مالية من الدولة بقيمة واحد (1) مليون دج لمستفيدين من مختلف بلديات ولاية غرداية، حسبما ما أوضح مدير السكن عبد الحليم ملاط.

وجرى توزيع ما مجموعه 25.750 قطعة أرضية من بين حصة إجمالية قوامها 30.000 قطعة صالحة للبناء التي استفادت منها ولاية غرداية ، حيث شرع 19.788 مستفيدا في أشغال إنجاز سكناتهم (16.500 على وشك استكمال أشغال الإنجاز)، مثلما شرح ذات المسؤول.

يذكر أنه تم تخصيص مساحة قوامها 2.000 هكتار من العقار التابع للدولة عبر 13 بلدية بولاية غرداية ,ليتم توزيعها على المواطنين ضمن برنامج التجزئات العقارية ، إلي جانب الإعانة المالية، وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم (6 ) المؤرخة في الفاتح ديسمبر 2012 والمتعلقة بترقية العقار العمومي بولايات جنوب البلاد لمواجهة العجز المسجل في قطاع السكن والمتراكم منذ سنوات وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على تجزئة أرضية للبناء.

وتتوزع تلك القطع الأرضية الفردية التي تتراوح مساحتها بين 200 و250 متر مربع ، عبر 66 موقعا تم تحديده بعد إعداد مخططات التهيئة عبر مختلف البلديات قبل توزيعها على المواطنين.

وتم خلال السنة الجارية توزيع ما لا يقل عن 1.889 سكن عمومي إيجاري و 2.053 قرار استفادة من قطع أراضي البناء الذاتي ، مع إعانة الدولة المقدر بواحد (1) مليون دج عبر مختلف بلديات ولاية غرداية ، كما ذكر مدير السكن.

تجدر الإشارة أن الحظيرة السكنية لولاية غرداية تتشكل من أزيد من 119.700 وحدة من مختلف الصيغ، بنسبة شغل السكن تقدر ب3.87 شخص في السكن الواحد، حسب معطيات مديرية القطاع.