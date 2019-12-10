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نحو تدشين "إقامة تاغيت" ببشار قبل نهاية السنة الجارية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرات

وهران - سيتم قبل نهاية السنة الجارية تدشين إقامة "تاغيث" بولاية بشار لمرافقة الشباب الزائرين لتاغيت والمناطق المجاورة لها, حسبما استفيد يوم الثلاثاء بوهران لدى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للسياحة صاحب هذا الاستثمار الطاهر أرزقي.

وقال السيد أرزقي في تصريح ل/وأج على هامش إعطاء إشارة انطلاق الحافلة السياحية "وهران سيتي تور" أنه "سيتم قبل نهاية السنة الجارية تدشين إقامة تاغيت بولاية بشار لمرافقة الشباب الزائرين لتاغيت و المناطق المجاورة, لاسيما مسار الساورة".

وستقدم هذه الإقامة التي تتسع مع المخيم التابع لها ل210 سرير خدمات ذات جودة بأسعار محفزة ومختلفة عن الفنادق الكبيرة, وفق السيد أرزقي, لافتا في ذات السياق إلى "أن تجسيد هذه الإقامة كان بمساعدة والي بشار".

ومن جهة أخرى تعزز الديوان الوطني للسياحة أيضا بدخول إقامة "اقلي" ببشار حيز التشغيل والتي تتسع ل120 سرير, فضلا عن وجود بيت الشباب بجانت, كما أشار إليه

ذات المسؤول, مبرزا أن "الديوان الوطني للسياحة عندما استثمر في هياكل الاستقبال التي لا تعتبر من مجاله, فإنه يستثمر في إقامة ذات نوعية جيدة وبأقل تكلفة وبأسعار في متناول الشباب ".

للتذكير فإن الحافلة السياحية "وهران سيتي تور" تعتبر أول مبادرة يجسدها الديوان الوطني للسياحة على مستوى الوطن, وكان ذلك بطلب ومساعدة السلطات الولائية. كما تم بالمناسبة تدشين المقر الجديد للديوان المحلي للسياحة بشارع "محمد خميستي" بوسط مدينة وهران.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:17
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نحو تدشين "إقامة تاغيت" ببشار قبل نهاية السنة الجارية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 19:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 11 مرة   شارك

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