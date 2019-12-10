بشار: عملية الإقتراع تتواصل بالمكتب المتنقل ببلدية بني ونيف الحدودية

بشار - تواصلت عملية الإقتراع في إطار الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر الجاري يوم الثلاثاء في "ظروف جيدة " بالمكتب المتنقل بالبلدية الحدودية بني ونيف ( 100 كلم شمال بشار) وفق علم من المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

ويواصل 2.456 ناخبة و ناخب المسجلين في القوائم الإنتخابية لهذا المكتب المتنقل و المتواجدين عبر المناطق الريفية و النائية بكل من رصف الطايبة و فندي ووادي لخضر و وادي الناموس و الذين كانوا قد شرعوا منذ أمس الإثنين في التصويت هذا اليوم أداء واجبهم الإنتخابي و ذلك بحضور ممثلين عن المترشحين الذين يخوضون غمار هذه الرئاسيات وكذا ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ، مثلما جرى تأكيده.

و تجري عملية التصويت في ظروف "عادية" على مستوى المكتب المتنقل حيث تجوب القافلة الإنتخابية المتنقلة مساحات شاسعة لتسهيل مهمة الناخبين بهذه المناطق النائية و الريفية في إطار الجهاز الانتخابي المحلي ، كما أشير إليه.

و سينطلق أيضا التصويت قبل 24 ساعة قانونيا من موعد الإقتراع عبر ثمانية مكاتب أخرى متنقلة بالمناطق الريفية و النائية لبلدية بشار (زوسفانة) و بالولاية المنتدبة بني عباس ( تيمودي و بني عباس و زغامرة و حجيرة و بوحديد و بوخلوف و قصر الماء و حاسي عبد الله وبنت شرق و تيماغارين و مرحومة و أبشير و إيديغ و بوديب و كسيكسو و حاسي الرتمة)، إستنادا لما ذكر منسق السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.