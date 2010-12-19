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الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية (ورقلة)

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 17:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

ورقلة - يواصل الناخبون يوم الثلاثاء الإدلاء بأصواتهم بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب شرق ورقلة) في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.

وتجري عملية الاقتراع بهذه المكاتب المتنقلة التي جرى بها تقديم الاقتراع 72 ساعة قانونيا بشكل "عادي" و في ظروف ''جيدة", مثلما أكد لـ/وأج منسق المندوبية الولائية  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات علي شمسة.

وأوضح أن "نسبة المشاركة تجاوزت 18 في المائة على الساعة الحادية عشرة", في اليوم الثاني من عملية الاقتراع بتلك المكاتب عبر دائرة البرمة.

وأبرز الناخبون في انطباعات جمعتها /وأج, أهمية هذه الانتخابات التي تعتبر, "الوسيلة الديمقراطية الوحيدة للتغيير السياسي", معربين عن أملهم في أن يقوم رئيس الجمهورية الجديد "بالتكفل الجيد بانشغالات السكان على مستوى المناطق الريفية و الحدودية للبلاد سيما ما تعلق بالتنمية المحلية و التشغيل و تحسين الخدمات ذات الصلة بالقطاع الصحي".

وتم تقديم الاقتراع ب 72 قانونيا عبر أربعة مكاتب تصويت متنقلة و ذلك لتغطية المناطق النائية و المعزولة بدائرة البرمة ويتعلق الأمر بكل من رود الباقل و بركايز وحاسي بركين والقلتة لتمكين 6.542 ناخب و ناخبة مسجلين في القوائم من الإدلاء بأصواتهم.

ويرافق هذه المكاتب المتنقلة المزودة بالعتاد الانتخابي اللازم للسماح للناخبين ومنهم السكان البدو الرحل و الأفراد العسكريين بالزي المدني بتأدية واجبهم المدني في ظروف "جيدة", ممثلون عن المترشحين المشاركين في هذه الانتخابات.

وتحصي ولاية ورقلة هيئة ناخبة بتعداد 369.741 مسجلا موزعين على 220 مراكز انتخاب التي تضم 941 مكتب تصويت, بما ذلك المكاتب المتنقلة المذكورة, حيث سخر أكثر من 7.000 عون لتأطير العملية الانتخابية.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 18:06
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الناخبون يواصلون الإدلاء بأصواتهم بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية (ورقلة)
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 17:49     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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