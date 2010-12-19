الناخبون بالمناطق النائية ببرج باجي مختار يدلون بأصواتهم في المكاتب المتنقلة

أدرار- شرع الناخبون من البدو الرحل بالمناطق النائية بإقليم الولاية المنتدبة الحدودية برج باجي مختار (أقصى جنوب أدرار) يوم الثلاثاء في الإدلاء بأصواتهم عبر المكاتب المتنقلة التي انطلقت فيها العملية قبل 48 ساعة من الموعد قانونيا في إطار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري, حسبما علم من منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويبلغ عدد تلك المكاتب المتنقلة 9 مكاتب منها 7 مكاتب متنقلة بإقليم بلدية برج باجي مختار و مكتبين بإقليم بلدية تيمياوين, حيث تحصي تلك المكاتب المتنقلة هيئة ناخبة بتعداد 5.490 مسجلا, مثلما أضاف علي زين العابدين.

وقد انطلقت عملية الاقتراع في أجواء تنظيمية محكمة من خلال القوافل الانتخابية التي تتوفر على كافة الإمكانيات المادية و البشرية و التي كانت قد تنقلت من مقرات المندوبيتين البلديتين باتجاه مناطق تواجد البدو الرحل بإقليم تانزروفت الشاسع, حيث سجل ''إقبال ملحوظ'' على صناديق الاقتراع من طرف الناخبين, مثلما أضاف السيد زين العابدين.

وتتواصل العملية التي تجوب فيها القوافل الانتخابية مختلف مواقع تواجد البدو الرحل بالمناطق النائية المنتشرة عبر هذا الإقليم لتمكينهم من أداء واجبهم الانتخابي, حسب المصدر ذاته.