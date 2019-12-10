بسكرة: تنظيم مسيرة سلمية مؤيدة للانتخابات الرئاسية

بسكرةـ تم يوم الثلاثاء ببسكرة تنظيم مسيرة سلمية داعمة للانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل حسب ما لوحظ.

وقد رفع المشاركون في هذه المسيرة الذين جابوا عدة شوارع انطلاقا من ساحة الحرية بوسط المدينة ثم العودة إليها شعارات داعمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والحفاظ على رموز السيادة الوطنية, مؤكدين أيضا على مساندتهم للجيش الوطني الشعبي وقيادته كما دعوا إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

و هتف المتظاهرون: "نموت ويحيا الوطن"و "نعم للانتخابات للمرور إلى بر الأمان "و" الجزائر آمنة وقوية بجيشها "و "وطن لا نحميه لا نستحق أن نعيش فيه".

كما نددوا في وقفتهم بساحة الحرية بمحاولات التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد لاسيما ما صدر عن البرلمان الأوروبي و تأكيدهم على تأييد المجهودات التي تقوم بها المؤسسة العسكرية منذ انطلاق الحراك الشعبي.

بدورهم تجمع عدد من المواطنين الرافضين لإجراء الانتخابات بنفس الساحة للتعبير عن رفضهم للاستحقاق المقبل رافعين شعار "لا للانتخابات مع العصابات "مطالبين برحيل رموز النظام السابق.