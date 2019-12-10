تيسمسيلت: افتتاح الأيام التاريخية الأولى حول المسيرة البطولية للأمير عبد القادر

وتميز اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة, المنظمة بمبادرة من ذات المتحف في إطار إحياء الذكرى ال187 للمبايعة الأولى لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكذا ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر, بإقامة معارض للملصقات والصور لأهم المواقع الأثرية التي تؤرخ لحقبة الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت والمتمثلة في حصن "تازا" ببلدية برج الأمير عبد القادر الذي شكل أحد قلاع مقاومة الأمير ضد الجيش الاستعماري الفرنسي فضلا على عرض لملصقات تبرز تاريخ ومسيرة الأمير عبد القادر في الفترة من 1832 إلى غاية وفاته سنة 1883.

كما يتم عرض ضمن هذه التظاهرة التي تدوم يومين صور تاريخية وكذا مطبوعات لأبرز المعارك التي قادها الأمير عبد القادر ضد جيش المستعمر الفرنسي على غرار معركتي "المقطع" سنة 1835 و"الزمالة" عام 1843 إضافة إلى تخصيص جناح لمجموعة من الكتب التي تناولت التاريخ البطولي لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

وبرمجت بالمناسبة محاضرة بعنوان "الأمير عبد القادر...مسيرة نضال" ستنشط من قبل مدير المتحف الولائي للمجاهد محمد عاجد إلى جانب توزيع مطويات حول هذه الشخصية التاريخية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية لعاصمة الولاية, وفق المنظمين.