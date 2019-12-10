Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيسمسيلت: افتتاح الأيام التاريخية الأولى حول المسيرة البطولية للأمير عبد القادر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

تيسمسيلت - افتتحت يوم الثلاثاء بمتحف المجاهد لولاية تيسمسيلت فعاليات الطبعة الأولى للأيام التاريخية للمسيرة البطولية للأمير عبد القادر.

وتميز اليوم الافتتاحي لهذه التظاهرة, المنظمة بمبادرة من ذات المتحف في إطار إحياء الذكرى ال187 للمبايعة الأولى لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة وكذا ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر, بإقامة معارض للملصقات والصور لأهم المواقع الأثرية التي تؤرخ لحقبة الأمير عبد القادر بولاية تيسمسيلت والمتمثلة في حصن "تازا" ببلدية برج الأمير عبد القادر الذي شكل أحد قلاع مقاومة الأمير ضد الجيش الاستعماري الفرنسي فضلا على عرض لملصقات تبرز تاريخ ومسيرة الأمير عبد القادر في الفترة من 1832 إلى غاية وفاته سنة 1883.

كما يتم عرض ضمن هذه التظاهرة التي تدوم يومين صور تاريخية وكذا مطبوعات لأبرز المعارك التي قادها الأمير عبد القادر ضد جيش المستعمر الفرنسي على غرار معركتي "المقطع" سنة 1835 و"الزمالة" عام 1843 إضافة إلى تخصيص جناح لمجموعة من الكتب التي تناولت التاريخ البطولي لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

وبرمجت بالمناسبة محاضرة بعنوان "الأمير عبد القادر...مسيرة نضال" ستنشط من قبل مدير المتحف الولائي للمجاهد محمد عاجد إلى جانب توزيع مطويات حول هذه الشخصية التاريخية لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية لعاصمة الولاية, وفق المنظمين.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيسمسيلت: افتتاح الأيام التاريخية الأولى حول المسيرة البطولية للأمير عبد القادر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 15:21     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.10

تسليم 2.400 عقد ملكية للمستفيدين من السكنات من مختلف الصيغ بالجزائر العاصمة

19.12.10

تيبازة: مسيرة لمساندة الرئاسيات والتنديد بكل أشكال العنف

19.12.10

الجالية الجزائرية بتونس تواصل أداء واجبها الانتخابي في ظروف "جد عادية ومريحة"

19.12.10

تيسمسيلت: افتتاح الأيام التاريخية الأولى حول المسيرة البطولية للأمير عبد القادر

19.12.10

أزيد من 24 مليون جزائري مدعوون هذا الخميس للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي

19.12.10

القمة الخليجية الأربعين في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وآمال بانفراج  قريب…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.09

وزارة الداخلية تذكر بشروط التسجيل في قرعة الحج لموسمي 2020 و 2021

19.12.09

قرابة 900 ألف مستفيد من القرض المصغر الى غاية أكتوبر الماضي

19.12.09

البليدة: وقفة دعم للانتخابات الرئاسية و تأييد للمؤسسة العسكرية

19.12.09

الأفواج الأولى من الناخبين تدلي بأصواتها عبر المكاتب المتنقلة بتندوف

19.12.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل

19.12.09

كأس العالم لليوسيكان بيدو: المنتخب الجزائري يحصد 13 ميدالية، 3 منها ذهبيات  