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إنطلاق الاقتراع بالمكاتب المتنقلة بولاية النعامة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 11:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات

النعامة ـ انطلقت على الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة ال 15 بالمناطق النائية وتجمعات البدو الرحل المنتشرين بالسهوب الشاسعة لولاية النعامة في إطار رئاسيات 12 ديسمبر الجاري.

وتخص هذه المكاتب المتنقلة 9.639 ناخب وناخبة يتوزعون على سبع بلديات وهي النعامة ولبيوض و القصدير و عين الصفراء و تيوت وعسلة و صفيصيفة حيث تم تقديم عملية التصويت قانونا بـ 48 ساعة ضمن "إجراءات تنظيمية محكمة" تحت إشراف المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حسب ما أبرز منسق المندوبية بن جديد فتحي.

وتم توفير كل الامكانيات البشرية والمادية التي تتطلبها قوافل المكاتب المتنقلة لتمكين المسجلين بالقوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي في "ظروف حسنة " عبر مختلف القرى و نقاط البادية مثلما اضاف ذات المصدر .

ويرافق هذه المكاتب المتنقلة ممثلون عن المترشحين الخمسة في هذا الاستحقاق الرئاسي من أجل الوقوف على مجريات سير عملية الاقتراع .

ويتواجد أكبر عدد من الناخبين المسجلين بالمكاتب المتنقلة على مستوى بلدية صفيصيفة (100 كلم أقصى جنوب غرب الولاية ) حيث تضم 3.314 مسجلا عبر 3 مراكز بكل من قرى فرطاسة و أولقاق و بلغراد وتضم 5 مكاتب تصويت متنقلة حيث ستجوب هذه القوافل بدائرة صفيصيفة نحو 70 موقعا نائيا من أجل بلوغ أقصى المواقع التي يتواجد بها الموالون وسكان البادية.

للإشارة فإن ولاية النعامة تحصي هيئة ناخبة بتعداد 167.233 مسجلا موزعين على 77 مركزا و 404 مكتب تصويت عبر12 بلدية.

كما تم تجنيد 2.559 مؤطر للعملية الانتخابية حسب المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

كلـمات مفتـاحيــة :
إنطلاق الاقتراع بالمكاتب المتنقلة بولاية النعامة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 11:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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