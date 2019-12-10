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أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بتساقط البرد في عديد ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء يوم الاثنين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 09:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بتساقط البرد في عديد ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء يوم الاثنين

الجزائر - أفادت نشرية خاصة للمركز الوطني للأرصاد الجوية أنه يرتقب سقوط أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بتساقط للبرد على عديد ولايات شرق الوطن و ذلك ابتداء من مساء يوم الاثنين.

وأوضحت ذات النشرية الخاصة التي تمتد صلاحيتها من يوم الاثنين على الساعة التاسعة مساءا (21:00 سا) الى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00) من يوم الثلاثاء، ان الولايات المعنية هي سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، و قالمة، حيث تتراوح كميات الأمطار المتساقطة ما بين 30 و 50 ملم.

كما أوضح البيان ان ولايات اخرى معنية بهذه الأمطار التي ستكون مرفوقة برياح و رعود و يتعلق الامر بكل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، ميلة و قسنطينة وذلك من يوم الثلاثاء على الساعة الثالثة صباحا (03:00 سا) الى غاية الساعة التاسعة مساء (21:00سا) حيث ستتراوح كميات الأمطار المتساقطة ما بين 20 و 40 مم.

وخلص المصدر ذاته في الأخير إلى أن أمواج قوية من شمالية الى شمالية غربية ستضرب السواحل الممتدة ما بين دلس و الطارف.

آخر تعديل على الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 09:26
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أمطار رعدية مرفوقة أحيانا بتساقط البرد في عديد ولايات شرق الوطن ابتداء من مساء يوم الاثنين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 كانون1/ديسمبر 2019 09:19     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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