أم البواقي: توسيم جبن "بوهزة" التقليدي

أم البواقي- تم توسيم جبن "بوهزة" التقليدي منتج الموطن بولاية أم البواقي من طرف اللجنة الوطنية للجودة التي انعقدت مؤخرا بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, حسبما أكدته يوم الاثنين جمعية "امسندا" لترقية وحماية تسمية جبن "بوهزة".

وأوضح في هذا الخصوص لـوأج سمير مسايلي المكلف بملف توسيم جبن "بوهزة" بذات الجمعية ومقرر اللجنة الفرعية المختصة التي قامت بدراسة دفتر الشروط الخاص بتوسيم هذا المنتج التقليدي أن اللجنة التي أشرفت على إكساب "بوهزة" العلامة الفارقة أو ما يسمى بالتوسيم ترأسها شخصيا وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري شريف عماري.

وقد حضر اجتماع اللجنة الوطنية للجودة التي تضم 21 عضوا ممثلون عن عدة قطاعات ذات علاقة بملف التوسيم بالإضافة إلى رئيس جمعية "امسندا" لترقية و حماية تسمية جبن "بوهزة" خير الدين مازوز, وفقا لذات المتحدث.

وأضاف السيد مسايلي أن الخطوة التي ستلي توسيم جبن "بوهزة" هي انتظار إمضاء قرار التوسيم من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري من أجل تسجيل المنتج كخطوة أخيرة بالمركز الوطني للملكية الفكرية بهدف حمايته.

أشار ذات المصدر إلى أن جبن "بوهزة" يعد "ثالث منتج تم توسيمه عبر الوطن" بعد منتجي دقلة نور (طولقة) بولاية بسكرة والتين المجفف (بني معوش) بولاية بجاية.