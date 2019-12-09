الأفواج الأولى من الناخبين تدلي بأصواتها عبر المكاتب المتنقلة بتندوف

تندوف - شرعت الأفواج الأولى من الناخبين صباح يوم الاثنين في الإدلاء بأصواتها على مستوى العشر (10) مكاتب التصويت المتنقلة التي خصصت للسكان البدو الرحل والمناطق النائية بولاية تندوف لتمكين المسجلين بها من أداء واجبهم الإنتخابي في إطار الإنتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر.

و تميزت عملية التصويت التي تجري في "ظروف تنظيمية محكمة" بهذه المكاتب حيث يسجل بها اقبالا متفاوتا للناخبين حسب تمركزهم بهذه المناطق، حسبما أوضح المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات شراد محمود.

و قد عبر عدد من الناخبين بالمكتب المتنقل لمنطقة حاسي الناقة الأقرب إلى مدينة تندوف (70 كلم) في انطباعات رصدتها "وأج" "عن فرحتهم " بالمشاركة في هذا الإستحقاق الرئاسي الذي اعتبروه "محطة مفصلية في تاريخ جزائر المستقبل".

و ذكر الشاب عمارة عدو بعد إدلاءه بصوته في هذا المكتب المتنقل أن ذهابه لهذه الإنتخابات "هو من أجل إنقاذ الجزائر من أزمة قد تعصف بها" على حد تعبيره، داعيا بالمناسبة كافة الشباب "للمشاركة القوية و تفويت الفرصة على الحاقدين على الجزائر".

من جهتها، عبرت الحاجة عائشتو التي قطعت مسافة تتعدى 4 كلم إنطلاقا من مقر سكناها للتصويت بذات المكتب المتنقل "عن فرحتها " بتسجيل إسمها ضمن قائمة الناخبين بهذا المكتب، معتبرة "أن الإنتخاب يعكس المواطنة الحقة".

وبدوره، اعتبر مولود محمد (موظف بقطاع التربية) هذه الإنتخابات الرئاسية "فرصة للجزائريين من أجل التغيير و إختيار الأفضل".

و لم تثني برودة الطقس في الساعات الأولى من الإقتراع من أداء الواجب الإنتخابي لعدد من المواطنين القاطنين بضواحي حاسي الناقة و الذين وجدوا أمامهم كل الظروف الملائمة للتصويت بحضور ممثلي المترشحين.

و تشمل المكاتب المتنقلة بالولاية و التي شرعت في عملية التصويت اليوم (قبل 72 ساعة قانونيا من يوم الإنتخاب ) ، 6 مكاتب ببلدية أم العسل (بوعقبة و وادى الخرب وأحواويش وحاسي منير و حاسي البيضاء و ضواحي أم العسل ) ، فيما خصصت 4 مكاتب متنقلة لبلدية تندوف و تخص غار الجبيلات و تفاقومت و حاسي الناقة و الشناشن.

و تحصي السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بولاية تندوف هيئة ناخبة بتعداد 96.183 مسجل موزعين عبر 26 مركز إنتخاب منها 22 مركز ببلدية تندوف (80.223 مسجل ) و4 مراكز ببلدية أم العسل (15.960 مسجل)، فيما بلغ مجموع مكاتب الإنتخاب بالولاية 198 مكتب ، منها 10 متنقلة.

وتتوزع تلك المكاتب على 171 مكتب انتخاب ببلدية تندوف و 27 مكتب ببلدية أم العسل.