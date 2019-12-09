البليدة: وقفة دعم للانتخابات الرئاسية و تأييد للمؤسسة العسكرية

البليدة - احتضنت ساحة بلدية بوينان بالبليدة اليوم الاثنين وقفة لمواطني الولاية لدعم تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري و تأييد للمؤسسة العسكرية.

وتجمع المتظاهرون الذين ينتمون لمختلف الجمعيات و المنظمات و الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية في الساحة المركزية للبلدية حاملين الراية الوطنية و مرددين النشيد الوطني و شعارات تعبر عن تأييدهم المطلق و الكامل لإجراء الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ودعا المتظاهرون إلى التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر من أجل وحدة و استقرار الجزائر و تكميم الأفواه التي تدعو إلى الفتنة, منددين من خلال الشعارات التي حملوها بتعنيف أفراد الجالية الجزائرية بالخارج أثناء أداء واجبهم الانتخابي و الاعتداء على بعض الصحفيين خلال تغطيتهم لمجريات الانتخابات.

كما أعرب هؤلاء عن تأييدهم للمؤسسة العسكرية و المؤسسات الأمنية مشيدين بدورها في الحفاظ على استقرار البلاد و حماية المتظاهرين أثناء المسيرات.

وهتف المتظاهرون بعدة شعارات منها "الجيش الشعب خاوة خاوة" و "لا للفتنة" و "الانتخابات هي الحل" و "لا للتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية" و "لا للعنف ضد من ينتخب".