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ورقلة: إنطلاق الإقتراع بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 09:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 46 مرات
ورقلة: إنطلاق الإقتراع بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

البرمة (ورقلة) - إنطلقت على الساعة الثامنة من صباح هذا الإثنين عملية الإقتراع على مستوى مكاتب التصويت المتنقلة عبر دائرة البرمة الحدودية (420 كلم جنوب - شرق ورقلة) في إطار الإنتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019 ، حسبما لاحظت وأج .

ويتعلق الأمر بـأربعة (4) مكاتب متنقلة مخصصة لمناطق رود الباقل وبركايز وحاسي بركين والقلتة لتمكين ما يقرب من 6.000 ناخب وناخبة مسجلين بالقوائم الإنتخابية من الإدلاء بأصواتهم في هذا الإقتراع الذي تم تقديمه قانونيا بـ 72 ساعة ، حسبما أوضح منسق مندوبية ولاية ورقلة للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات علي شمسة. 

وقد زودت هذه المكاتب المتنقلة بالعتاد الإنتخابي الضروري للسماح للناخبين من ضمنهم البدو الرحل والأفراد العسكريين بلباس مدني من أداء واجبهم الإنتخابي في أفضل الظروف.

كما يرافق تلك المكاتب المتنقلة أيضا ممثلو المترشحين الذين يخوضون غمار هذه الرئاسيات. 

وتحصي ولاية ورقلة هيئة ناخبة تعدادها 369.741 ناخبا وناخبة مسجلين على مستوى 220 مركز انتخاب التي تغطي 941 مكتب تصويت بما فيها المكاتب المتنقلة الأربعة المذكورة.

وتم تجنيد ما يفوق 7.000 عون لتأطير هذا الحدث الإنتخابي عبر الولاية، مثلما أشير إليه.

آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 12:01
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ورقلة: إنطلاق الإقتراع بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 09:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 46 مرة   شارك

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