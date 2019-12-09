Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الانتخابات الرئاسية سترسخ القطيعة مع النظام السابق، حسب الصحافة الوهرانية

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 09:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات

وهران - دعت الصحافة الصادرة اليوم الاثنين بوهران إلى المشاركة القوية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل لترسيخ القطيعة مع النظام السابق.

وقالت صحيفة "واست تربين" في هذا الإطار "أن القطيعة مع النظام السابق الذي حكم البلاد هذه السنوات الأخيرة يجب أن تبدأ يوم 12 ديسمبر" داعيا إلى "نمط أخر لتسيير" شؤون البلاد يرتكز على "محاربة الفساد دون هوادة " و" تشجيع القوى الحية والشابة " و" الانعاش الشامل للاقتصاد " و" التفتح الديمقراطي بدون قيد".

وأبرزت ذات الجريدة أن المترشحين الخمسة واعون " بان الجزائر لا يمكن أن تسير كما كان الحال في السابق".

وتطرقت يومية " كارفون دورون" الى المحاكمة العلنية للمسئولين السابقين والتي سمحت" بكشف طبيعة" النظام السابق الذي كان فيه المسئولون " يبيحون لأنفسهم فعل كل شئ " واهتمت جريدة " الجمهورية " أيضا بنفس الموضوع مبرزة العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق المسئولين السابقين ورجال أعمال المتهمين في قضايا فساد.

ومن جانبها دعت صحيفة " كاب اوست " إلى المشاركة القوية في الاقتراع لإحباط محاولات "إفشال الانتخابات وإدخال الجزائر في ازمة خطيرة ".

وبدورها تطرقت يومية " ليكو دوران" إلى استعداد الجزائر لهذا الاستحقاق مبرزة " ان يوم 12 ديسمبر سنعرف المترشح من بين الخمسة الذي سيفوز في هذا الاستحقاق".

كلـمات مفتـاحيــة :
الانتخابات الرئاسية سترسخ القطيعة مع النظام السابق، حسب الصحافة الوهرانية
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 كانون1/ديسمبر 2019 09:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

19.12.09

"خاطيني"، عمل فني جديد للمسرح الجهوي "الجيلالي بن عبد الحليم" لمستغانم

19.12.09

قضية تركيب السيارات: الممارسات الغير قانونية لوزراء سابقين ورجال أعمال كبدت الخزينة…

19.12.09

ورقلة: إنطلاق الإقتراع بالمكاتب المتنقلة بدائرة البرمة الحدودية

19.12.09

بداية الصمت الانتخابي وخطاب رئيس أركان الجيش أبرز اهتمامات الصحافة الوطنية

19.12.09

الانتخابات الرئاسية سترسخ القطيعة مع النظام السابق، حسب الصحافة الوهرانية

19.12.09

اليوم الأخير من الحملة الانتخابية: "الذهاب للتصويت من أجل جزائر جديدة و مستقرة" (صحافة…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

19.12.02

التحذير المزعوم حول تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية مناورة للمساس بالجزائر

19.12.02

 "جي بي أس" في منافسة مهرجان المسرح العربي بعمان (الأردن)

19.12.02

دراجات/ البطولة العربية-2019 (اليوم الثالث): الجزائر في الصدارة مؤقتا بثلاث ذهبيات وفضية…

19.12.04

سوناطراك ستمارس حق الشفعة على مصالح "أناداركو" بالجزائر

19.12.02

عماري: إعادة تعشيب كافة الملاعب الوطنية والبلدية والجوارية من طرف مجمع الهندسة الريفية

19.12.02

الحماية المدنية: شبكة وطنية جديدة لجمع و تحليل الإحصائيات مطلع 2020