الانتخابات الرئاسية سترسخ القطيعة مع النظام السابق، حسب الصحافة الوهرانية

وهران - دعت الصحافة الصادرة اليوم الاثنين بوهران إلى المشاركة القوية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل لترسيخ القطيعة مع النظام السابق.

وقالت صحيفة "واست تربين" في هذا الإطار "أن القطيعة مع النظام السابق الذي حكم البلاد هذه السنوات الأخيرة يجب أن تبدأ يوم 12 ديسمبر" داعيا إلى "نمط أخر لتسيير" شؤون البلاد يرتكز على "محاربة الفساد دون هوادة " و" تشجيع القوى الحية والشابة " و" الانعاش الشامل للاقتصاد " و" التفتح الديمقراطي بدون قيد".

وأبرزت ذات الجريدة أن المترشحين الخمسة واعون " بان الجزائر لا يمكن أن تسير كما كان الحال في السابق".

وتطرقت يومية " كارفون دورون" الى المحاكمة العلنية للمسئولين السابقين والتي سمحت" بكشف طبيعة" النظام السابق الذي كان فيه المسئولون " يبيحون لأنفسهم فعل كل شئ " واهتمت جريدة " الجمهورية " أيضا بنفس الموضوع مبرزة العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية في حق المسئولين السابقين ورجال أعمال المتهمين في قضايا فساد.

ومن جانبها دعت صحيفة " كاب اوست " إلى المشاركة القوية في الاقتراع لإحباط محاولات "إفشال الانتخابات وإدخال الجزائر في ازمة خطيرة ".

وبدورها تطرقت يومية " ليكو دوران" إلى استعداد الجزائر لهذا الاستحقاق مبرزة " ان يوم 12 ديسمبر سنعرف المترشح من بين الخمسة الذي سيفوز في هذا الاستحقاق".