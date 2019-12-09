اليوم الأخير من الحملة الانتخابية: "الذهاب للتصويت من أجل جزائر جديدة و مستقرة" (صحافة جهوية)

قسنطينة - نقلت الصحف الصادرة بشرق البلاد في أعدادها ليوم الاثنين بأن المرشحين لمنصب القاضي الأول للبلاد جددوا الدعوة بالإجماع خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية لرئاسيات ال12 ديسمبر الجاري إلى "الذهاب للتصويت من أجل جزائر جديدة و مستقرة".

وكشفت يومية "لاست ريبيبلوكان" بأن علي بن فليس دعا من الجزائر العاصمة مجموع المواطنين إلى الذهاب للتصويت من أجل اختيار رئيسهم الجديد و هو " الخيار الوحيد الذي من شأنه السماح بالخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد" فيما وجه عبد المجيد تبون نفس الدعوة من العاصمة "الانتخاب من أجل المساهمة في الحفاظ على استقرار البلاد و تحريك ديناميكية التنمية الاجتماعية و الاقتصادية."

كما نقلت ذات الصحيفة تحذيرات عبد العزيز بلعيد من أي تلاعب بالأصوات و قناعته بأن "الجزائر بحاجة اليوم إلى الاستقرار و () و بأن الحل الوحيد يكمن في التصويت من خلال مشاركة واسعة من أجل انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".

وكشفت يومية النصر في ذات السياق بأن عبد القادر بن قرينة أكد من ورقلة بأنه بإمكان برنامجه الانتخابي "تقديم الحلول للخروج من الأزمة و المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية" و بأن عز الدين ميهوبي سلط الضوء من بريكة بولاية باتنة على أهمية التوجه نحو صناديق الاقتراع () من أجل إخراج البلاد من الأزمة و المحافظة على أمنها و استقرارها..."

وأشارت ذات الصحيفتان إلى أنه في ختام ثلاثة أسابيع من الحملة الانتخابية يتعين على المرشحين الخمس لرئاسيات ال12 ديسمبر الجاري التزام فترة الصمت الانتخابي التي تنطلق اليوم الاثنين أي ثلاثة أيام قبل موعد الاقتراع وفقا للقانون العضوي للنظام الانتخابي.

كما نقلت صحف شرق البلاد بأنه بدءا من اليوم الاثنين و على مدار ثلاثة أيام سيشرع ناخبو مكاتب الاقتراع المتنقلة المقدر عددها ب135 على المستوى الوطني في عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل.

وتحدثت يومية النصر عن تصريح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الذي أكد خلال زيارة العمل التي قادته إلى قيادة القوات البرية بأن "(..) الصراع الحقيقي يدور اليوم بين الشعب الأصيل المسنود من الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني و خدام الاستعمار من العصابة وأذنابها".