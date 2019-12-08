نشرية خاصة: تساقط أمطار رعدية في بعض الأحيان يومي الأحد و الاثنين بشرق و غرب الوطن

و تتمثل الولايات المعنية في كل من بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و برج بوعريريج و سطيف و ميلة و قسنطينة و قالمة و سوق أهراس و باتنة حسب ذات النشرية التي تمتد صلاحيتها من اليوم الأحد عند منتصف النهار الى يوم الاثنين على الساعة الثالثة صباحا.
و تتراوح كميات الامطار المنتظرة من 20 الى 40 ملم حسب ذات المصدر الذي يتوقع أيضا هبوب رياح رعدية " مما يتطلب اليقظة مستوى "برتقالي".
و خلص المركز الى دعوة الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات للاطلاع على بطاقة اليقظة على الموقع الالكتروني الخاص بأحوال الطقس في الجزائر (www.meteo.dz).