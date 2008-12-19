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إنطلاق قوافل 10 مكاتب متنقلة نحو المناطق النائية للبدو الرحل بتندوف

  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 12:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرات
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تندوف - انطلقت اليوم الأحد قوافل 10 مكاتب متنقلة نحو المناطق النائية للبدو الرحل بولاية تندوف لتمكين المسجلين بها بدأ من غد الاثنين أداء واجبهم الإنتخابي لرئاسيات 12 ديسمبر لاختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد، حسبما لوحظ.

و تشمل المكاتب المتنقلة والتي ستشرع فيها عملية الاقتراع غدا الإثنين ، قبل 72 ساعة من الإنتخابات، ست (6) مكاتب نحو بلدية أم العسل (مناطق بوعقبة و وادى الخرب وأحواويش وحاسي منير وحاسي البيضاء وضواحي أم العسل)، فيما خصصت أربعة (4) مكاتب متنقلة لبلدية تندوف و تخص مناطق غار الجبيلات و تفاقومت و حاسي الناقة و الشناشن.

و تم تسخير كل الإمكانيات البشرية و المادية لإنجاح العملية الإنتخابية في أحسن الظروف حيث تم تجهيز مختلف القوافل بسيارات رباعية الدفع من شأنها تسهيل وصول مكاتب التصويت للسكان البدو الرحل عبر المناطق المذكورة ، مع تسخير سيارات إسعاف تابعة لقطاع الصحة إلى جانب حضور ممثلي المترشحين.

و أوضح المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتندوف محمود شراد في تصريح لـوأج بأن ''كل الظروف مهيأة لإجراء عملية التصويت بهذه المكاتب المتنقلة في أريحية''، مشيرا إلى أن هذه المكاتب المتنقلة ستلتحق بالمراكز الإنتخابية يوم الخميس القادم قبل عملية الفرز مباشرة و التي ستجرى على مستوى متوسطة جيلالي بونعامة ببلدية تندوف.

وتحصي ولاية تندوف هيئة ناخبة بتعداد 96.183 مسجل موزعين عبر 26 مركز انتخاب منها 22 مركز ببلدية تندوف ( 80.223 ناخب ) و4 مراكز ببلدية أم العسل (15.960 مسجل) .

وبلغ مجموع المكاتب الإنتخابية بالولاية 198 مكتب منها 10 متنقلة ، حيث يتوزع عدد المكاتب على 171 مكتب انتخاب ببلدية تندوف و 27 مكتبا ببلدية أم العسل، حسب معطيات المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

كلـمات مفتـاحيــة :
إنطلاق قوافل 10 مكاتب متنقلة نحو المناطق النائية للبدو الرحل بتندوف
  أدرج يـوم : الأحد, 08 كانون1/ديسمبر 2019 12:02     الفئـة : جهـوي     قراءة : 19 مرة   شارك

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