الصحافة الوهرانية تبرز أن الانتخاب هو إعطاء الجزائر فرصتها

و ركزت الصحف المحلية على رهانات هذا الاستحقاق التي اعتبرته المخرج الوحيد من الازمة التي تمر بها البلاد، مشيرة إلى ان المترشحين الخمسة تعهدوا بالاستجابة للانشغالات الاجتماعية.
و في هذا الاطار أكدت صحيفة "واست تريبين" أنه يجب على المواطنين التحلي بالوعي والقيام بواجبهم الانتخابي "لإعطاء الجزائر الفرصة للخروج من ازمتها والانطلاق في عملية اعادة البناء".
و أبرزت ذات الجريدة "ان الانتخاب ليس غاية في حد ذاته ولكن يعتبر بداية لمسار يريده الجميع أن يكون فعالا".
ومن جانبها، تطرقت يومية "الجمهورية" الى الجهود الأخيرة للمترشحين لإستمالة الناخبين مع اقتراب موعد الاستحقاق الذي يعتبر "مرحلة حاسمة في التاريخ السياسي للجزائر ".
و أشارت صحيفة "كارفور دورون " الى جهود المترشحين خلال الحملة الانتخابية لتحسيس المواطنين بضرورة المشاركة القوية في الانتخابات لتمكين البلاد من الخروج من أزمتها .
و من جهتها اهتمت يومية " كاب اوست " بالمناظرة التلفزيونية التي جمعت الجمعة الماضية المترشحين الخمسة فيما ذكرت "ليكو دوران" أن المترشحين الخمسة لهم حظوظ متساوية في هذه الانتخابات الرئاسية.