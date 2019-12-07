النعامة: مسيرة بعين الصفراء تأييدا للرئاسيات وتنديدا بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي

النعامة - نظم مواطنون بمدينة عين الصفراء جنوب ولاية النعامة اليوم السبت مسيرة سلمية تأييدا للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر الجاري وكذا للتنديد بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للجزائر، حسب ما لوحظ.

وقد ردد المشاركون في المسيرة من عدة فئات، من بينهم الشباب و النساء والمجاهدين وممثلين لفعاليات المجتمع المدني المحلي خلال هذه المسيرة التي جابت النهج الرئيسي "بوعرفة عبد الرحمان" في اتجاه وسط المدينة هتافات تؤيد إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد ومنددة بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد وداعمة للجيش الوطني الشعبي.

وحث المتظاهرون الذين رفعوا الراية الوطنية بضرورة الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع يوم الخميس المقبل من أجل "اختيار رئيس يقود البلاد وغلق الأبواب أمام كل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، مرددين عدة شعارات منها "معا للتوجه بقوة لانتخابات 12 ديسمبر" و" كلنا مع الانتخابات من أجل الجزائر"، إلى جانب "نحن مع الانتخاب للحفاظ على وحدة واستقرار الوطن".

وأشادوا أيضا بالدور الكبير للجيش الوطني الشعبي في مرافقة الشعب الجزائري خلال الظرف الراهن الذي تمر به البلاد، رافعين شعارات من ضمنها "الجيش الشعب خاوة خاوة " و"الشعب والجيش لحماية ثوابت الأمة".

كما جدد المتظاهرون، الذين خرجوا في هذه المسيرة بالرغم من برودة الطقس، تأكيدهم على أن "الشأن الداخلي الجزائري خط أحمر"، لافتين إلى أن "المشاركة القوية في الرئاسيات هو أحسن رد على البرلمان الأوربي في محاولته التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".