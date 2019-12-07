تيبازة: أفراد التعبئة الوطنية في مسيرة مساندة للجيش الوطني الشعبي و الرئاسيات المقبلة

تيبازة - نظم أفراد التعبئة الوطنية خلال العشرية السوداء يوم السبت بوسط مدينة تيبازة مسيرة سلمية للتعبير عن دعمهم المطلق للجيش الوطني الشعبي و مسار الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

و جاب المشاركون في المسيرة التي انظم لها مواطنون بمدينة تيبازة و المناطق المجاورة لها، مختلف شوارع المدينة إنطلاقا من ميناء الصيد و الترفيه رافعين الرايات الوطنية و لافتات تؤكد الدعم اللا مشروط لمساعي المؤسسة العسكرية في سبيل حماية وحدة و استقرار الوطن.

و قال مشاركون في المسيرة أنهم "مستعدون للانضمام مجددا في صفوف الجيش الوطني الشعبي مثلما لبوا نداء الواجب خلال العشرية السوداء"، قبل أن يؤكدوا أنهم يحرصون كل الحرص على "حماية شرف المؤسسة العسكرية سليل جيش التحرير الوطني".

كما تساءلوا عن أسباب و دواعي كل هذا التكالب على المؤسسة العسكرية و "محاولة التشكيك في صدق نواياها الوطنية التي لا يختلف عليها اثنان" مبرزين ان الجيش الوطني الشعبي يواجه اليوم مؤامرة من داخل و خارج الوطن لضرب استقراره و التشويش على مساعيه الرامية الى حماية وحدة الوطن.

و بالمناسبة دعا المتظاهرون إلى ضرورة تفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر من خلال الذهاب بقوة لصناديق الاقتراع و اختيار رئيسا للجمهورية.

و اعتبروا مسار الديمقراطية الذي تعيشه الجزائر اليوم فريد من نوعه في المنطقة، اقليميا و جهويا، مثمنين مرافقة الجيش للحراك دون تسجيل أي حادث يذكر قبل أن يشددوا على ضرورة انتخاب رئيس على اعتبار أنه السبيل الوحيد لبناء جزائر جديدة.

و في السياق رفع أفراد التعبئة شعارات منددة بكل المحاولات البائسة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر مبرزين ان للوطن أحرار و شرفاء سيواجهونهم بكل "شراسة و صرامة" قبل أن يفترق الجميع في هدوء.