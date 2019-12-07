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عين تموشنت: مواطنون يخرجون في مسيرة مؤيدة للانتخابات الرئاسية

  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 16:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

عين تموشنت - خرج يوم السبت مواطنون بولاية عين تموشنت في مسيرة مؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر المقبل عبروا من خلالها أيضا عن تنديدهم بالتدخل الأجنبي في شؤون البلاد، حسبما لوحظ.

و عرفت هذه المسيرة مشاركة مواطنين من شتى أطياف المجتمع المدني على غرار المجاهدين والشباب والعمال ومتقاعدين ورياضيين وجمعيات مثل المنظمة الوطنية لكبار لمعطوبي حرب التحرير الوطني و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و التنسيقية الوطنية لمعطوبي و متقاعدي الجيش الوطني الشعبي وغيرهم.

وسار المتظاهرون حاملين الراية الوطنية ومرددين لشعارات مؤيدة لإجراء الانتخابات معربين عن فخرهم واعتزازهم بالجيش الوطني الشعبي مثل "جيش شعب خاوة خاوة".

و ندد المتظاهرون باللائحة الأخيرة للاتحاد الأوروبي رافضين بأي شكل من الأشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد بعدة عبارات منها "لا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد".

كما أكد المشاركون في هذه المسيرة السلمية أيضا على أهمية موعد 12 ديسمبر المقبل بشعارات "نعم للانتخابات" و"يجب أن ننتخب لتجنب المجهول".

و قد جابت هذه المسيرة عدد من الشوارع الرئيسية لمدينة عين تموشنت على غرار نهج الفاتح مايو و شارع أول نوفمبر و ذلك انطلاقا من الساحة المحاذية للمكتبة العمومية الرئيسية "مالك بن نبي " التي شكلت أولي محطة لها تم فيها رفع النشيد الوطني.

كلـمات مفتـاحيــة :
عين تموشنت: مواطنون يخرجون في مسيرة مؤيدة للانتخابات الرئاسية
  أدرج يـوم : السبت, 07 كانون1/ديسمبر 2019 16:13     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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