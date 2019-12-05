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إستلام فندقين في إطار مشروع المنتجع السياحي الضخم "الماريوت" بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 19:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرات
إستلام فندقين في إطار مشروع المنتجع السياحي الضخم &quot;الماريوت&quot; بالجزائر العاصمة

الجزائر - تم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة استلام فندقين من فئة 4 و5 نجوم ببلدية باب الزوار ضمن مشروع المنتجع السياحي الضخم "الماريوت" الذي يعد الأول من نوعه على المستوى الإفريقي. 

وأشرف وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود على عملية التدشين هذه بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي ووزير الصحة محمد ميراوي ووالي العاصمة عبد الخالق صيودة ورئيس مجمع " تروست" الاستثماري.

وأوضح السيد بن مسعود أن تدشين جزء من المنتجع السياحي الضخم "الماريوت" ويتمثل في استلام فندقين من فئة 4 نجوم(448 شقة) و5 نجوم (218 غرفة) ببلدية باب الزوار، يعد الأول من نوعه على المستوى الإفريقي وهو "إضافة نوعية للهياكل الفندقية بالعاصمة حيث سيوفر أكثر من 3.000 منصب شغل دائم وما يفوق 2.000 سرير.

وأشار الوزير بن مسعود أن الوزير الأول أعطى تعليمات للإفراج عن المشروع، كما ثمن مجهودات والي الجزائر العاصمة في تذليل بعض المشاكل المتعلقة باستكمال تنفيذ إنجاز هذا المشروع.

وقدم رئيس مجمع تروست" الاستثمارية غازي أبو نحل المنفذ لمشروع إنجاز المنتجع السياحي الضخم "الماريوت" عرضا شاملا حول المشروع الضخم الذي يضم سلسلة فنادق وشقق فندقية فاخرة ومركز تجاري ومركز أعمال ومواقف سيارات على مستوى بلدية باب الزوار بالعاصمة بإجمالي غرف 1205 غرفة و بمجموع يقارب 2000 سرير بسعة إستقبال تفوق 3500 شخص على مساحة تفوق 40 الف متر مربع.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة بشكل عام، ذكر السيد بن مسعود أن الدولة الجزائرية تساهم ب40 بالمائة من الاستثمار الخاص في القطاع السياحي وذلك من خلال الإعفاءات الضريبية والقروض البنكية وتوفير العقار السياحي الذي يسلم بالدينار الرمزي على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب.

وأشار أن هذه الإجراءات التحفيزية في المجال السياحي دليل أيضا "أننا نسير في الطريق السوي نحو تنفيذ استراتيجيتنا للتنمية السياحية المستدامة في آفاق 2030".

وبخصوص تدعيم الإستثمار السياحي في الجنوب أفاد الوزير أن ولاية أدرار تسجل أزيد من 110 مؤسسة فندقية طور الإنجاز وتأتي في المرتبة الثالثة من ناحية الاستثمار السياحي بعد الجزائر العاصمة ووهران وهو ما اعتبره " دليل إهتمام الدولة بتهيئة المناطق السياحية وكذا مرافقة وتقديم تسهيلات للمستثمرين على المستوى الوطني مع إيلاء اهتمام خاص للاستثمار السياحي بمناطق الجنوب والهضاب العليا.

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إستلام فندقين في إطار مشروع المنتجع السياحي الضخم "الماريوت" بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 19:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 15 مرة   شارك

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