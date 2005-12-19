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أم البواقي: تنظيم مسيرة مساندة للجيش الوطني الشعبي و لإجراء انتخابات 12 ديسمبر المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 18:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

أم البواقي - شارك اليوم الخميس مواطنون بأم البواقي قدموا من مختلف بلديات الولاية في مسيرة حاشدة مساندة للجيش الوطني الشعبي و لإجراء انتخابات 12 ديسمبر المقبل، حسب ما لوحظ.

وردد المشاركون في هذه المسيرة التي انطلقت من محطة المسافرين البرية القديمة بوسط المدينة وصولا إلى أمام مقر الإذاعة الجهوية شعارات : "نعم للانتخابات" و حاملين لافتات كتب عليها "جيش شعب خاوة خاوة" و "لا للتدخل الأجنبي" و "الشعب الجزائري هو سيد القرار".

من جهتهم حمل المنتسبون للتنسيقية الوطنية لمتقاعدي و معطوبي الجيش الوطني الشعبي و آخرون للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء و أفراد التعبئة في صفوف الجيش الوطني الشعبي و غيرها من الهيئات التي شاركت في المسيرة لافتات مؤيدة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة و مساندة للجيش الشعبي الوطني، بالإضافة إلى أخرى رافضة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكتب على اللافتات : "نعم للانتخابات" و "المؤسسة العسكرية حارس الجزائر و عزتها" و "نساند المؤسسة العسكرية و نرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر".

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أم البواقي: تنظيم مسيرة مساندة للجيش الوطني الشعبي و لإجراء انتخابات 12 ديسمبر المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 18:16     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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