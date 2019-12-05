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أدرار: آبار رعوية بالطاقة الشمسية لفائدة البدو الرحل بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائريا

  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 15:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرات
أدرار: آبار رعوية بالطاقة الشمسية لفائدة البدو الرحل بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائريا

أدرار - يجري تجهيز خمس (5) آبار رعوية بمعدات الطاقة الشمسية بإقليم دائرة شروين بأقصى شمال الولاية المنتدبة تيميمون (220 كلم شمال أدرار) بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائري ، وفقا لما علم من رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري بأدرار .

و ترمي العملية التي تستهدف البدو الرحل بالمناطق النائية الواقعة بذات المنطقة و أيضا بإقليم بلدية أقبلي بأقصى الجهة الشرقية للولاية إلى المساهمة في تحسين ظروف معيشة المواطنين الذين يمتهنون نشاط الرعي بهذه المناطق كمصدر رزق رئيسي ، من خلال إنهاء معاناتهم من أتعاب و تكاليف الطاقة لإستغلال مياه تلك الآبار ، حسبما صرح به السيد الدليمي محمد.

وتندرج في إطار علمية وطنية للهلال الأحمر الجزائري والتي تستهدف تجهيز 16 بئرا رعويا عبر المناطق النائية ببعض ولايات جنوب الوطن بمعدات الطاقة الشمسية في إطار استغلال امتيازات الطاقات المتجددة بالجنوب ، حيث تشمل العملية بتلك المناطق خمس (5) آبار رعوية ددة منها ثلاثة (3) آبار بقصر أجدير (بلدية شروين ) و بئرين إثنين (بإقليم بلدية أقبلي) .

و أعرب عديد الموالين بهذه المناطق الرعوية عن فرحتهم الكبيرة و استبشارهم خيرا بهذه المبادرة ذات البعد التضامني التي ستساهم في إنهاء معاناتهم مع المولدات الكهربائية و براميلالوقود و اضطرارهم لجلب مياه الآبار بسواعدهم في عديد الأحيان للتمكن من سقي قطعان الإبل والمواشي.

و إلتمس المربون من هذه الهيئة الإنسانية مساعدتهم من خلال تزويدهم خيام تقيهم من قساوة المناخ و الطبيعة سيما  برودة الشتاء و حرارة الصيف و الزاوبع الرملية في هذه المناطق الواقعة بعمق العرق الغربي الكبير.

آخر تعديل على الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 17:47
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أدرار: آبار رعوية بالطاقة الشمسية لفائدة البدو الرحل بمبادرة من الهلال الأحمر الجزائريا
  أدرج يـوم : الخميس, 05 كانون1/ديسمبر 2019 15:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 4 مرة   شارك

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