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قسنطينة: تمرين إفتراضي لهبوط إضطراري لطائرة على مدرج المطار الدولي محمد بوضياف

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 19:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات
قسنطينة: تمرين إفتراضي لهبوط إضطراري لطائرة على مدرج المطار الدولي محمد بوضياف

قسنطينة - تم يوم الأربعاء إجراء تمرين افتراضي لهبوط اضطراري لطائرة بمدرج المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة و ذلك من طرف فرقة شرطة الحدود الجوية.

و وفق سيناريو التمرين الافتراضي فإن الطائرة التي هبطت بمدرج مطار محمد بوضياف الدولي كان على متنها 135 مسافرا توقفت  فجأة بعد ان كانت تسير بسرعة على المدرج و انقطع الاتصال لمدة أكثر من 10 دقائق مع برج المراقبة.

و تم على الفور تنشيط مخطط طوارئ من طرف فرقة شرطة الحدود الجوية بالتعاون مع الشركاء المعنيين لمطار محمد بوضياف و الجمارك الجزائرية و الجيش الوطني الشعبي و الدرك الوطني و مؤسسة تسيير مصالح المطارات و شركة الخطوط الجوية الجزائرية.

و قام حوالي خمسين شرطيا و عنصرا للحماية المدنية مجهزين بعتاد التدخل اللازم بتطويق الطائرة ثم اقتحامها في محاولة لإنقاذ الركاب و مواجهة أي هجوم أو اعتداء محتمل.

و حسب المعلومات المتحصل عليها حول هذا التمرين الافتراضي فإن الأمر يتعلق بعطب تقني دفع بقائد الطائرة إلى القيام بمناورة مستعجلة و توقيف الطائرة فجأة.

و يعد هذا التمرين الافتراضي مهما كونه سمح لفرقة شرطة الحدود الجوية بتقييم مستوى الجاهزية لعناصرها و وسائل التدخل التي تم تسخيرها و كذا نوعية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بمثل هذه الطوارئ ، مثلما تمت الإشارة إليه.

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قسنطينة: تمرين إفتراضي لهبوط إضطراري لطائرة على مدرج المطار الدولي محمد بوضياف
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 19:42     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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