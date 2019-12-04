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أم البواقي: قافلة طبية للجيش الوطني الشعبي تقدم خدمات لسكان مناطق نائية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 17:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
أم البواقي: قافلة طبية للجيش الوطني الشعبي تقدم خدمات لسكان مناطق نائية

أم البواقي - استفاد سكان مشتة "عنق الجمل" النائية وعدة مناطق معزولة ببلدية بوغرارة السعودي بولاية أم البواقي اليوم الأربعاء من خدمات طبية قدمتها لهم قافلة طبية للجيش الوطني الشعبي.

وتأتي هذه المبادرة، وفقا للمكلف بالاتصال بالقطاع العسكري بأم البواقي الملازم أول سيد علي ياحي، تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتعلقة بالتكفل الطبي لفائدة سكان المناطق النائية بإقليم الناحية العسكرية الخامسة.

وتنقل في هذا الإطار إلى مشتة "عنق الجمل" و مناطق أخرى تابعة لبلدية بوغرارة السعودي أطباء من بينهم ثلاثة (3) عامين و طبيب أسنان، بالإضافة إلى طاقم شبه طبي لضمان تكفل صحي و بشكل "دوري" بسكان المناطق البعيدة و النائية عبر إقليم الناحية العسكرية الخامسة.

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وعبر عديد سكان منطقة "عنق الجمل" النائية عن صعوبة المسالك واهتراء الطرقات المؤدية إلى مراكز بلديتي عين كرشة و بوغرارة السعودي اللتين يقصدونهما للاستفادة من الخدمات الصحية في ظل نقص التكفل الصحي بهذه المناطق.

كما استحسنوا هذه المبادرة التي جاءت في شكل قافلة مزودة بوسائل طبية و مواد صيدلانية سخرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بهدف تقديم خدمات طبية تتمثل في فحوصات عامة و أخرى متخصصة، فضلا عن منح بعض المواطنين أدوية خاصة بالأمراض الموسمية مبدين رغبتهم في أن تتكرر مثل هذه المبادرات.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 18:13
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أم البواقي: قافلة طبية للجيش الوطني الشعبي تقدم خدمات لسكان مناطق نائية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 17:18     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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