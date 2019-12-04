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قسنطينة: مواطنون في مسيرة منددة بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

قسنطينة - نظم يوم الأربعاء مواطنون من ولاية قسنطينة مسيرة سلمية عبروا من خلالها عن تنديدهم بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد، حسب ما لوحظ.

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها مواطنون وعمال من مختلف القطاعات والإدارات وكذا ممثلون عن مختلف فعاليات المجتمع المدني من أمام قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بوسط المدينة لتجوب فيما بعد عديد الشوارع الرئيسية للمدينة حيث ردد المشاركون فيها شعارات رافضة لأي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر و داعمة لإجراء الانتخابات بتاريخ 12 ديسمبر الجاري.

كما رفع المشاركون الذي توشح عدد منهم الرايات الوطنية لافتات تعبر عن مساندتهم المطلقة للجيش الوطني الشعبي وتدعو إلى المشاركة القوية في الاستحقاق الانتخابي المقبل منها "الجزائر آمنة بجيشها وقوية بأبنائها" و"نعم للانتخابات" .

كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: مواطنون في مسيرة منددة بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 15:47     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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