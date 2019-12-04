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تبسة: الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم الحديد للشرق تحت الرقابة القضائية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 15:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرات
تبسة: الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم الحديد للشرق تحت الرقابة القضائية

تبسة - وضع قاضي التحقيق لدى محكمة العوينات (تبسة) الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم الحديد للشرق (م.م) تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيقات بسبب تورطه في عدة قضايا فساد، حسب ما أفاد به يوم الأربعاء مصدر قضائي.

وكان قاضي التحقيق استمع خلال جلسة محاكمة مطولة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء إلى المتهم والشهود في القضية التي تتعلق بقضايا فساد وتبديد المال العام على مستوى شركة مناجم الحديد للشرق الكائن مقرها ببلدية الونزة (60 كلم شمال تبسة)، التي تسير منجمي بوخضرة و الونزة للحديد، إضافة إلى سوء استغلال الوظيفة.

وكانت الفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة فتحت تحقيقا معمقا على مستوى ذات الشركة كشفت تورط هذا الاطار السامي السابق حيث قام باقتناء ثلاث آلات للحفر بموجب مناقصة وطنية ودولية مفتوحة انتهت بإبرام اتفاقية مع شركة أجنبية مقابل مبلغ 200 مليون دج والتي لم يلتزم ببنودها لاحقا.

وأضاف ذات المصدر أن المسؤول السابق قام بإرسال عدد من الموظفين إلى الخارج لتلقي تكوين حول كيفية تشغيل الآلات المذكورة دون نجاعة كما قام بإبرام اتفاقية ثانية بمبلغ 480 مليون دج مع شركتين وطنيتين لتغطية العجز المسجل في إنتاج مادة الحديد الخام.

وفي سياق متصل، كشف ذات المصدر القضائي أن الرئيس المدير العام السابق تورط أيضا في عدة قضايا تتعلق بتبديد المال العام إثر تعويض تكاليف مهام العمل للعمال نقدا رغم تعاقد الشركة مع مؤسسات فندقية ومطعمية، مضيفا أن المتهم قام بإخفاء الأدلة والوثائق التي تدينه ما تسبب في عرقلة مهام الجهات الأمنية والقضائية.

آخر تعديل على الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 15:48
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تبسة: الرئيس المدير العام السابق لشركة مناجم الحديد للشرق تحت الرقابة القضائية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 04 كانون1/ديسمبر 2019 15:45     الفئـة : جهـوي     قراءة : 22 مرة   شارك

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