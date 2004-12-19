العاصمة: 900 عائلة تسكن في أقبية بحي "سوريكال" بباب الزوار تنتظر إعادة إسكانها

الجزائر - تنتظر قرابة 900 عائلة تسكن في أقبية عمارات حي 8 ماي 1945 (سوريكال) ببلدية باب الزوار (شرق الجزائر العاصمة) قرار السلطات الولائية لترحيلها نهائيا إلى سكنات لائقة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من رئيسة المجلس الشعبي البلدي لهذه الجماعة المحلية.

وأوضحت السيدة آسيا دويب ختو أن هناك "866 ملف تم إرساله منذ عامين إلى مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء من أجل الفصل في أحقيتهم في السكن"، وهي ملفات لمواطنين يقيمون في أقبية بعمارات حي 8 ماي 1945 المشهور بـ (سوريكال) منذ 36 سنة.

وأضافت أن ملف سكان الأقبية يعد "أكبر مشكل" يواجهها كمسؤولة على البلدية، وهو "مصدر قلق دائم للمواطنين الذين يجددون مطالبهم أسبوعيا أمام مقر البلدية".

كما أبدت في السياق ذاته، تفهمها لحالة السكان وقالت إنها "عاينت" الأوضاع الاجتماعية لتلك العائلات التي تعيش "حالة مزرية خاصة أيام الشتاء"، وهم بحاجة إلى "تسريع" دراسة ملفاتهم من أجل التخفيف من معاناتهم الطويلة، تضيف بالقول.

واعتبرت ذات المتحدثة أن سكان أقبية حي "سوريكال" ليسوا "دخلاء" على الحي وإنما هم أبناء الحي القدامى "وصلت بهم الظروف لاستغلال قبو العمارة وتحويله إلى سكن مؤقت"، علما أن هذا الحي يعد من أكبر الأحياء من حيث الكثافة السكانية.

من جهة أخرى، أدلت السيدة دويب في تصريحها لـ/وأج أن البلدية "أحصت لحد الآن 5 آلاف طلب سكن اجتماعي" ينتظر تلبيته فيما يوجد "922 ملف آخر لم يٌشرع بعد في دراسته".

أما في صيغة السكن الترقوي المدعم (أل. بي. أ) فبلغ عدد المسجلين على مستوى باب الزوار "5 ألاف مسجل"، حسب ذات المصدر، إلا أن البلدية "لا يمكنها استيعاب أي مشروع سكني على أرضها لغياب الأوعية العقارية"، تضيف موضحة.

وتسجل بلدية باب الزوار، التي بلغت كثافتها السكانية 120 ألف نسمة، نقصا في المشاريع التنموية وغياب هياكل استقبال على غرار مراكز بريد وأسواق جوارية ومساحات خضراء و كذا ملاعب جوارية و روض الأطفال و عيادات متخصصة، حسبما لوحظ. وأرجعت السيدة دويب هذا التعطيل إلى "الانسداد" الذي شهده المجلس الشعبي البلدي السابق، مؤكدة أن الأوضاع "ستسير نحو الأفضل بعد أن تم تجديد عضوية المجلس مع توخي الانسجام في العمل والأداء"، حسب قولها.

وأشارت في هذا الصدد، إلى تسجيل مشاريع لملاعب جوارية بحي "سوريكال" خصصت أغلفتها المالية وعينت مكاتب الدراسات، فيما تجري دراسة امكانية انجاز عيادة التوليد على مساحة محاذية لمقر الدائرة، تضيف رئيس البلدية.